Интегрированная катушка для визуализации головного мозга, позвоночника и общих задач неврологической и нейро-сосудистой визуализации. В состав входит катушка для головы и шеи в сочетании с задней катушкой, интегрированной в стол, и основанием. Высокое отношение сигнал/шум благодаря элементу для визуализации шеи. Быстрая и удобная укладка пациента с бескабельным подключением верхней части катушки. На системах с широким туннелем катушку для головы можно наклонять, что расширяет возможности позиционирования и повышает комфорт пациента.
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