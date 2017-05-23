Катушка dStream для головы, шеи и позвоночника Катушка для МРТ

Интегрированная катушка для визуализации головного мозга, позвоночника и общих задач неврологической и нейро-сосудистой визуализации. В состав входит катушка для головы и шеи в сочетании с задней катушкой, интегрированной в стол, и основанием. Высокое отношение сигнал/шум благодаря элементу для визуализации шеи. Быстрая и удобная укладка пациента с бескабельным подключением верхней части катушки. На системах с широким туннелем катушку для головы можно наклонять, что расширяет возможности позиционирования и повышает комфорт пациента.