Две гибкие катушки общего назначения малого размера. В сочетании со встроенной задней катушкой можно получить увеличенный охват исследуемой области. Катушку можно располагать ближе к исследуемым органам, чтобы увеличить отношение сигнал/шум. Благодаря форме и размеру элементов гибкую катушку можно использовать для широкого спектра различных задач, в том числе для исследования органов небольшого размера.
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