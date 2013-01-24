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Малая гибкая катушка dStream Катушка для МРТ

Малая гибкая катушка dStream

Катушка для МРТ

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Две гибкие катушки общего назначения малого размера. В сочетании со встроенной задней катушкой можно получить увеличенный охват исследуемой области. Катушку можно располагать ближе к исследуемым органам, чтобы увеличить отношение сигнал/шум. Благодаря форме и размеру элементов гибкую катушку можно использовать для широкого спектра различных задач, в том числе для исследования органов небольшого размера.

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