Катушка, предназначенная для визуализации коленного сустава с расширенным полем обзора и высоким отношением сигнал/шум. Большое отверстие катушки позволяет обследовать пациентов любой комплекции. Разъемная конструкция упрощает позиционирование, а вставка с эргономичным наклоном способствует комфорту пациентов.
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