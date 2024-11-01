Катушка, предназначенная для визуализации коленного сустава с расширенным полем обзора и высоким отношением сигнал/шум. Приемно-передающая конструкция снижает уровень поглощения РЧ-энергии и дает возможность применять короткие РЧ-импульсы для повышения скорости и отношения сигнал/шум. Большое отверстие катушки рассчитано на мускулистых или тучных пациентов. Раздельная конструкция упрощает позиционирование, а вставка с эргономичным наклоном способствует комфорту для пациентов.
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