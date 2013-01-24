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Приемно-передающая 16-канальная катушка dStream для коленного сустава Катушка для МРТ

Приемно-передающая 16-канальная катушка dStream для коленного сустава

Катушка для МРТ

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Катушка, предназначенная для визуализации коленного сустава с расширенным полем обзора и высоким отношением сигнал/шум. Приемно-передающая конструкция снижает уровень поглощения РЧ-энергии и дает возможность применять короткие РЧ-импульсы для повышения скорости и отношения сигнал/шум. Большое отверстие катушки рассчитано на мускулистых или тучных пациентов. Раздельная конструкция упрощает позиционирование, а вставка с эргономичным наклоном способствует комфорту для пациентов.

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