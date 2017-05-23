Благодаря этой катушке томограф 3,0 Тл с технологией dStream сможет выйти на новый уровень функциональных исследований головного мозга. Эта катушка обеспечивает объемную визуализацию коры головного мозга с высоким разрешением, при этом сохраняя отличное отношение сигнал/шум. Отведения для ЭЭГ можно вывести через отверстие в верхней части катушки.
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