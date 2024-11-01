Специальная 8-элементная катушка, обеспечивающая отличные результаты визуализации туловища и сердца у детей. Эта катушка оптимизирована для новорожденных, однако позволяет работать с детьми массой до 10 кг. Разъемная конструкция позволяет снять верхнюю часть катушки и легко получить доступ к пациенту. Для дополнительной фиксации пациента можно использовать вставляемую люльку. При работе с более крупными пациентами можно использовать специальный педиатрический матрац.
Сотрудники колл-центра готовы принять Ваш звонок 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов).
Мы всегда заинтересованы в сотрудничестве
Дайте нам знать, как мы можем помочь
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.