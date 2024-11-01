8-канальная катушка dStream для педиатрических исследований туловища Катушка для МРТ

Специальная 8-элементная катушка, обеспечивающая отличные результаты визуализации туловища и сердца у детей. Эта катушка оптимизирована для новорожденных, однако позволяет работать с детьми массой до 10 кг. Разъемная конструкция позволяет снять верхнюю часть катушки и легко получить доступ к пациенту. Для дополнительной фиксации пациента можно использовать вставляемую люльку. При работе с более крупными пациентами можно использовать специальный педиатрический матрац.