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8-канальная катушка dStream для педиатрических исследований туловища

Катушка для МРТ

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Специальная 8-элементная катушка, обеспечивающая отличные результаты визуализации туловища и сердца у детей. Эта катушка оптимизирована для новорожденных, однако позволяет работать с детьми массой до 10 кг. Разъемная конструкция позволяет снять верхнюю часть катушки и легко получить доступ к пациенту. Для дополнительной фиксации пациента можно использовать вставляемую люльку. При работе с более крупными пациентами можно использовать специальный педиатрический матрац.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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