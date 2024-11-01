Метод SWIp характеризуется высокой чувствительностью к повышению контрастности венозной крови (бедной кислородом) или отложений кальция и при использовании в сочетании с другими медицинскими сведениями может облегчить диагностику различных неврологических патологий. Метод SWIp обеспечивает трехмерную взвешенную по чувствительности визуализацию головного мозга с высоким разрешением, позволяя с легкостью включить его в стандартную практику.
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