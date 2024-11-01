Метод pCASL (метод псевдо-непрерывной маркировки спинов артериальной крови) позволяет выполнять визуализацию перфузии головного мозга и функциональных физиологических параметров без контрастирования с низким уровнем искажения* и полным охватом области головного мозга.
Сотрудники колл-центра готовы принять Ваш звонок 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов).
Мы всегда заинтересованы в сотрудничестве
Дайте нам знать, как мы можем помочь
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.