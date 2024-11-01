Пакет Whole Body поддерживает автоматизированную функцию охвата всего тела при визуализации. Благодаря использованию увеличенного хода стола эта функция позволяет выполнять многопозиционные исследования всего тела в положении ногами вперед. Возможно выполнение всех необходимых последовательностей визуализации в каждом положении, что позволяет уменьшить количество необходимых перемещений стола.
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