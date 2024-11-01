Последовательность перфузии, основанная на T2*, с коротким временем сканирования, обеспечивающая большие значения TE. Карты перфузии T2* включают в себя среднее время прохождения (MTT), время до пика (TTP), время прибытия (T0), отрицательный интеграл (NI) и индекс.
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