DWIBS Клиническое приложение для МР-исследований

Диффузионно-взвешенная визуализация с функцией подавления фонового сигнала (DWIBS) является альтернативным вариантом ПЭТ/КТ для визуализации пораженных участков во всех областях тела, поддерживая функции МРТ при онкологических исследованиях. Метод DWIBS обеспечивает подавление сигнала от тканей здоровых органов, крови, мышечной и жировой тканей, что позволяет увеличить контраст между фоном и пораженными участками. Кроме того, на протяжении всего исследования DWIBS пациенты могут свободно дышать.