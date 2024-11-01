Диффузионно-взвешенная визуализация с функцией подавления фонового сигнала (DWIBS) является альтернативным вариантом ПЭТ/КТ для визуализации пораженных участков во всех областях тела, поддерживая функции МРТ при онкологических исследованиях. Метод DWIBS обеспечивает подавление сигнала от тканей здоровых органов, крови, мышечной и жировой тканей, что позволяет увеличить контраст между фоном и пораженными участками. Кроме того, на протяжении всего исследования DWIBS пациенты могут свободно дышать.
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