Приложение Cardiac MS/QF дополняет процедуры сканирования с получением многофазных кинопетель функцией получения нескольких срезов и облегчает оценку ткани миокарда благодаря использованию визуализации с темным отображением кровотока. Кроме того, приложение Cardiac MS/QF позволяет выполнять неинвазивные измерения характеристик кровотока благодаря отображению карт кровотока с цветовой кодировкой.