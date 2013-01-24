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Cardiac MS/QF Клиническое приложение для МР-исследований

Cardiac MS/QF

Клиническое приложение для МР-исследований

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Приложение Cardiac MS/QF дополняет процедуры сканирования с получением многофазных кинопетель функцией получения нескольких срезов и облегчает оценку ткани миокарда благодаря использованию визуализации с темным отображением кровотока. Кроме того, приложение Cardiac MS/QF позволяет выполнять неинвазивные измерения характеристик кровотока благодаря отображению карт кровотока с цветовой кодировкой.

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