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SmartExam Shoulder

Клиническое приложение для МР-исследований

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SmartExam Shoulder — клиническое приложение для МРТ плечевого сустава, обеспечивающее автоматическое планирование геометрических параметров сканирования. ПО на основе ИИ стандартизирует процедуру исследования, исключая субъективные факторы при позиционировании срезов. Применяется для получения воспроизводимых результатов при МР-исследованиях плеча у разных пациентов и при повторных обследованиях.

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  • * Использование приложения SmartExam недоступно для пациентов с имплантатами, пригодными для использования в условиях МРТ с ограничениями.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10276 Томограф магнитно-резонансный Ingenia

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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