SmartExam Shoulder — клиническое приложение для МРТ плечевого сустава, обеспечивающее автоматическое планирование геометрических параметров сканирования. ПО на основе ИИ стандартизирует процедуру исследования, исключая субъективные факторы при позиционировании срезов. Применяется для получения воспроизводимых результатов при МР-исследованиях плеча у разных пациентов и при повторных обследованиях.
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