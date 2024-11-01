Приложение SmartExam* помогает получать воспроизводимые результаты планирования благодаря использованию интеллектуального ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования с учетом утвержденных пользователем настроек сканирования. Это обеспечивает стандартизацию процедуры МР-исследования и помогает повысить степень согласованности результатов последующих исследований того же пациента и различных пациентов.
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* Использование приложения SmartExam недоступно для пациентов с имплантатами, пригодными для использования в условиях МРТ с ограничениями.
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Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10276 Томограф магнитно-резонансный Ingenia
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.