SmartExam* Spine — клиническое приложение для МРТ позвоночника на основе ИИ, обеспечивающее автоматизированное планирование геометрических параметров сканирования. Выполняет автоматическую нумерацию позвонков и сопоставление аксиальных стеков с ориентацией межпозвонковых дисков, что снижает зависимость результата от опыта рентгенолаборанта. Стандартизированные протоколы сканирования обеспечивают воспроизводимость результатов последующих исследований и между различными пациентами.
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