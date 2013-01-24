Приложение SmartExam¹ помогает получать воспроизводимые результаты планирования благодаря использованию интеллектуального ПО, которое выполняет автоматическое планирование геометрических параметров сканирования. Это обеспечивает стандартизацию процедуры МР-исследования и помогает повысить степень согласованности результатов последующих исследований того же пациента и различных пациентов. Более того, приложение SmartExam Breast обеспечивает стабильное подавление сигнала от жировой ткани для каждого пациента.