SmartExam¹ Breast — клиническое приложение для МР-томографов, автоматизирующее планирование геометрии сканирования молочных желез. Интеллектуальное ПО обеспечивает стандартизацию протоколов исследования, что критично при динамическом наблюдении пациенток с подозрением на патологию молочной железы или при мониторинге эффективности терапии. Применяется в маммологических и онкологических центрах для получения воспроизводимых результатов независимо от квалификации оператора.
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