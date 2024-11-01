SmartExam Breast Клиническое приложение для МР-исследований

SmartExam¹ Breast — клиническое приложение для МР-томографов, автоматизирующее планирование геометрии сканирования молочных желез. Интеллектуальное ПО обеспечивает стандартизацию протоколов исследования, что критично при динамическом наблюдении пациенток с подозрением на патологию молочной железы или при мониторинге эффективности терапии. Применяется в маммологических и онкологических центрах для получения воспроизводимых результатов независимо от квалификации оператора.