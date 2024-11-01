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SmartExam Breast

Клиническое приложение для МР-исследований

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SmartExam¹ Breast — клиническое приложение для МР-томографов, автоматизирующее планирование геометрии сканирования молочных желез. Интеллектуальное ПО обеспечивает стандартизацию протоколов исследования, что критично при динамическом наблюдении пациенток с подозрением на патологию молочной железы или при мониторинге эффективности терапии. Применяется в маммологических и онкологических центрах для получения воспроизводимых результатов независимо от квалификации оператора.

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  • 1 Использование приложения SmartExam недоступно для пациентов с имплантатами, пригодными для использования в условиях МРТ с ограничениями.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте. Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10276 Томограф магнитно-резонансный Ingenia

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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