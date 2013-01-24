Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Набор катушек dStream для исследования малых областей Катушка для МРТ

Набор катушек dStream для исследования малых областей

Катушка для МРТ

Найти похожие продукты

Набор катушек dS для исследования малых областей дает возможность визуализации с малым полем обзора, большим пространственным разрешением и высоким отношением сигнал/шум. В комплект входят одна 23-миллиметровая катушка для исследований кожи и пальцев и одна 47-миллиметровая катушка для визуализации глазницы и поверхностных сосудов. Могут использоваться в сочетании друг с другом, с задней катушкой FlexCoverage или гибкими катушками dS.

Дилеры

Галерея

*

Если вы заинтересованы в приобретении медицинского оборудования, пожалуйста, заполните форму ниже

* Обязательное поле
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Пожалуйста, укажите информацию, которая Вам необходима.
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Что это значит?
Final CEE consent

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю