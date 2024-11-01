Набор катушек dStream для исследования малых областей Катушка для МРТ

Набор катушек dS для исследования малых областей дает возможность визуализации с малым полем обзора, большим пространственным разрешением и высоким отношением сигнал/шум. В комплект входят одна 23-миллиметровая катушка для исследований кожи и пальцев и одна 47-миллиметровая катушка для визуализации глазницы и поверхностных сосудов. Могут использоваться в сочетании друг с другом, с задней катушкой FlexCoverage или гибкими катушками dS.