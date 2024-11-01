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DTI FiberTrak

Клиническое приложение для МР-исследований

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Визуализация нервных пучков белого вещества с использованием данных диффузионно-тензорной визуализации (DTI). Запись, анализ и обработка изображений волокон в режиме реального времени с минимальным количеством щелчков мыши. Поддерживает предоперационное планирование хирургических процедур, послеоперационную оценку и общую оценку нервных пучков вокруг опухолей и пораженных участков вместе с функциональными областями. Поддерживает до 32 направлений и 16 b-значений и включает в себя автоматический расчет карт фракционной анизотропии (ФА).

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Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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