DTI FiberTrak Клиническое приложение для МР-исследований

Визуализация нервных пучков белого вещества с использованием данных диффузионно-тензорной визуализации (DTI). Запись, анализ и обработка изображений волокон в режиме реального времени с минимальным количеством щелчков мыши. Поддерживает предоперационное планирование хирургических процедур, послеоперационную оценку и общую оценку нервных пучков вокруг опухолей и пораженных участков вместе с функциональными областями. Поддерживает до 32 направлений и 16 b-значений и включает в себя автоматический расчет карт фракционной анизотропии (ФА).