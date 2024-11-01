Визуализация нервных пучков белого вещества с использованием данных диффузионно-тензорной визуализации (DTI). Запись, анализ и обработка изображений волокон в режиме реального времени с минимальным количеством щелчков мыши. Поддерживает предоперационное планирование хирургических процедур, послеоперационную оценку и общую оценку нервных пучков вокруг опухолей и пораженных участков вместе с функциональными областями. Поддерживает до 32 направлений и 16 b-значений и включает в себя автоматический расчет карт фракционной анизотропии (ФА).
Сотрудники колл-центра готовы принять Ваш звонок 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов).
Мы всегда заинтересованы в сотрудничестве
Дайте нам знать, как мы можем помочь
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.