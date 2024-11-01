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Cardiac Expert

Клиническое приложение для МР-исследований

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Приложение Cardiac Expert поддерживает выполнение многосрезовых динамических исследований тканей с T1-взвешиванием и однородным подавлением сигнала от ткани<sup>1</sup> благодаря использованию методов Look Locker для определения оптимального времени задержки инверсии. Опция Cardiac Expert также предоставляет функцию разметки ткани миокарда<sup>2</sup> для оценки регионарных движений стенок и обеспечивает интерактивное планирование сложных проекций сердца в режиме реального времени.

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  • 1) С использованием предварительного импульса насыщения (не чувствительного к B1)
  • 2) При помощи сеток REST
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Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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