Приложение Cardiac Expert поддерживает выполнение многосрезовых динамических исследований тканей с T1-взвешиванием и однородным подавлением сигнала от ткани<sup>1</sup> благодаря использованию методов Look Locker для определения оптимального времени задержки инверсии. Опция Cardiac Expert также предоставляет функцию разметки ткани миокарда<sup>2</sup> для оценки регионарных движений стенок и обеспечивает интерактивное планирование сложных проекций сердца в режиме реального времени.