StarQuant — специализированное клиническое приложение для МР-томографов, предназначенное для количественной оценки характеристик миокарда. Применяется в кардиологических отделениях и центрах лучевой диагностики для неинвазивной диагностики патологий сердечной мышцы. Программа автоматически генерирует количественные карты T2/R2 и T2*/R2* на основе попиксельного анализа, что позволяет выявлять отек миокарда, перегрузку железом и другие изменения тканевой структуры.
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