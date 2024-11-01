3D MSK VIEW — клиническое приложение для МР-томографов, использующее усовершенствованный метод 3D TSE для визуализации опорно-двигательного аппарата. Технология формирует изотропные данные с высоким разрешением, что позволяет врачам-рентгенологам реконструировать изображения в произвольных плоскостях, включая косые проекции, без потери детализации. Применяется в ортопедии и травматологии для диагностики патологий суставов, связок, хрящей и костных структур. Изотропное сканирование исключает необходимость повторных укладок пациента для получения дополнительных проекций.
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