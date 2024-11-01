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3D SpineVIEW

Клиническое приложение для МР-исследований

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3D VIEW — это усовершенствованный метод 3D TSE, который позволяет получать изотропные данные с высоким разрешением и реконструировать изображения в любой плоскости (включая косые плоскости) без ухудшения разрешения, помогая повысить точность диагностики при выявлении пораженных участков.

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Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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