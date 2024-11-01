3D VIEW — это усовершенствованный метод 3D TSE, который позволяет получать изотропные данные с высоким разрешением и реконструировать изображения в любой плоскости (включая косые плоскости) без ухудшения разрешения, помогая повысить точность диагностики при выявлении пораженных участков.
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