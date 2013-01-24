Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

mDIXON XD MultiStation Клиническое приложение для МР-исследований

mDIXON XD MultiStation

Клиническое приложение для МР-исследований

Найти похожие продукты

Приложение mDIXON XD MultiStation позволяет выполнять периферическую МР-ангиографию с повышенной контрастностью сосудов по сравнению с фоном в рамках только одной процедуры¹. Вы сможете выполнять процедуры периферической МР-ангиографии без использования субтракционной маски, что позволит исключить артефакты, которые могут возникнуть при смещении вследствие движения пациента в промежутке между сканированием перед контрастированием и сканированием после контрастирования. Выполняйте быструю и надежную периферическую МР-ангиографию.

Дилеры
  • ¹ В отличие от стандартной технологии МР-ангиографии, которая основана на субтракции результатов сканирования, полученных до и после контрастирования
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10276 Томограф магнитно-резонансный Ingenia

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю