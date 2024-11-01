Приложение mDIXON XD MultiStation позволяет выполнять периферическую МР-ангиографию с повышенной контрастностью сосудов по сравнению с фоном в рамках только одной процедуры¹. Вы сможете выполнять процедуры периферической МР-ангиографии без использования субтракционной маски, что позволит исключить артефакты, которые могут возникнуть при смещении вследствие движения пациента в промежутке между сканированием перед контрастированием и сканированием после контрастирования. Выполняйте быструю и надежную периферическую МР-ангиографию.
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