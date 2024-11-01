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mDIXON XD FFE MultiStation

Клиническое приложение для МР-исследований

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Приложение mDIXON XD FFE MultiStation улучшает характеристики визуализации с подавлением сигнала от жировой ткани при большом размере поля обзора и получением изображений высокого разрешения. Предоставляя до четырех типов изображения в рамках одной процедуры сканирования, включая типы контрастирования с подавлением сигнала от жировой ткани и без него, приложение mDIXON XD FFE MultiStation позволит вам совершенствовать стратегии визуализации благодаря упрощению стандартных процедур FFE.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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