Приложение mDIXON XD FFE MultiStation улучшает характеристики визуализации с подавлением сигнала от жировой ткани при большом размере поля обзора и получением изображений высокого разрешения. Предоставляя до четырех типов изображения в рамках одной процедуры сканирования, включая типы контрастирования с подавлением сигнала от жировой ткани и без него, приложение mDIXON XD FFE MultiStation позволит вам совершенствовать стратегии визуализации благодаря упрощению стандартных процедур FFE.
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