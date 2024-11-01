mDIXON XD FFE MultiStation Клиническое приложение для МР-исследований

Приложение mDIXON XD FFE MultiStation улучшает характеристики визуализации с подавлением сигнала от жировой ткани при большом размере поля обзора и получением изображений высокого разрешения. Предоставляя до четырех типов изображения в рамках одной процедуры сканирования, включая типы контрастирования с подавлением сигнала от жировой ткани и без него, приложение mDIXON XD FFE MultiStation позволит вам совершенствовать стратегии визуализации благодаря упрощению стандартных процедур FFE.