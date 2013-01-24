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SyntAc Клиническое приложение для МР-исследований

SyntAc

Клиническое приложение для МР-исследований

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Приложение SyntAc позволяет выполнять МР-визуализацию с помощью одной процедуры сканирования с количественным анализом, данные которой могут использоваться сторонним усовершенствованным программным обеспечением для обработки данных* в качестве исходных данных для синтеза МР-изображений с различными типами контрастирования, карт фракции паренхимы мозга и/или карт сегментации мозга.

Дилеры
  • * Synthetic MR, AB, Швеция
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