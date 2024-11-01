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3D BreastVIEW

Клиническое приложение для МР-исследований

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3D VIEW — это усовершенствованный метод 3D TSE, который позволяет получать данные с высоким разрешением в нескольких направлениях, включая косые плоскости, в рамках одной процедуры сканирования, помогая повысить точность диагностики при выявлении пораженных участков.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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