3D VIEW — это усовершенствованный метод 3D TSE, который позволяет получать данные с высоким разрешением в нескольких направлениях, включая косые плоскости, в рамках одной процедуры сканирования, помогая повысить точность диагностики при выявлении пораженных участков.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.