4D-TRANCE — это метод ангиографии с временным разрешением без контрастирования, повышающий уровень комфорта пациента и позволяющий оценить проходимость сосудистых структур в головном мозге с использованием внутреннего контрастирования. Метод 4D-TRANCE обеспечивает высокое временное разрешение вплоть до 160 мс и визуализацию MIP в нескольких фазах.
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