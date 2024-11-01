Приложение 4D-TRAK XD предоставляет метод быстрой динамической МР-ангиографии с контрастированием с гибкими возможностями выборки данных артериальной и венозной фаз¹, одновременно обеспечивая высокое пространственное и временное разрешение.
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