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3D VANE XD

Клиническое приложение для МР-исследований

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Приложение 3D VANE XD поддерживает визуализацию брюшной полости без необходимости выполнения задержки дыхания пациентом, способствуя уменьшению количества артефактов движения во время свободного дыхания¹ и повышению уровня комфорта пациента. Благодаря приложению 3D VANE XD теперь возможно выполнение исследований для пациентов, которые не могут задерживать дыхание, включая пациентов детского возраста.

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  • ¹ Благодаря использованию метода радиальной визуализации, по сравнению с 3D-визуализацией с применением декартовой методики Philips
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10276 Томограф магнитно-резонансный Ingenia
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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