Приложение 3D VANE XD поддерживает визуализацию брюшной полости без необходимости выполнения задержки дыхания пациентом, способствуя уменьшению количества артефактов движения во время свободного дыхания¹ и повышению уровня комфорта пациента. Благодаря приложению 3D VANE XD теперь возможно выполнение исследований для пациентов, которые не могут задерживать дыхание, включая пациентов детского возраста.
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