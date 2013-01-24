Приложение 3D VANE XD поддерживает визуализацию брюшной полости без необходимости выполнения задержки дыхания пациентом, способствуя уменьшению количества артефактов движения во время свободного дыхания¹ и повышению уровня комфорта пациента. Благодаря приложению 3D VANE XD теперь возможно выполнение исследований для пациентов, которые не могут задерживать дыхание, включая пациентов детского возраста.