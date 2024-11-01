Приложение Zoom Diffusion позволяет выполнять визуализацию с полем обзора малого размера, вплоть до 200 x 50 мм, со сниженным уровнем геометрического искажения¹ и более высоким пространственным разрешением².
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