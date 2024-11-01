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Zoom Diffusion

Клиническое приложение для МР-исследований

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Приложение Zoom Diffusion позволяет выполнять визуализацию с полем обзора малого размера, вплоть до 200 x 50 мм, со сниженным уровнем геометрического искажения¹ и более высоким пространственным разрешением².

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  • ¹ Благодаря уменьшению длины последовательности эхо-сигналов EPI при исследованиях DWI-EPI по сравнению со стандартными исследованиями DWI-EPI с полным полем обзора
  • ² Благодаря меньшему размеру вокселов по сравнению с исследованиями DWI-EPI с полным полем обзора с тем же уровнем геометрического искажения
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10276 Томограф магнитно-резонансный Ingenia

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Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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