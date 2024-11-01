Ключевые слова для поиска

Live 3D TEE

УЗИ в режиме 3D

Найти похожие продукты

Благодаря транспищеводной эхокардиографии в режиме Live 3D кардиологи, кардиохирурги, анестезиологи, кардиологи-интервенционисты и специалисты по ЭхоКГ могут наблюдать структуры и функции сердца в реальном времени. Этот метод отличается быстротой, воспроизводимостью и возможностью количественного анализа данных.

Оставить заявку
Особенности
Структура и функция

Структура и функция

Возможность наблюдать структуры и функции сердца в реальном времени даже в трудных для сканирования случаях.

Структура и функция

Возможность наблюдать структуры и функции сердца в реальном времени даже в трудных для сканирования случаях.

Структура и функция

Возможность наблюдать структуры и функции сердца в реальном времени даже в трудных для сканирования случаях.
Визуализация

Визуализация

Визуализация для имплантации устройств

Визуализация

Визуализация для имплантации устройств

Визуализация

Визуализация для имплантации устройств
Возможность видеть полностью весь клапан

Возможность видеть полностью весь клапан

Возможность видеть полностью весь клапан с различных точек во время сердечных сокращений.

Возможность видеть полностью весь клапан

Возможность видеть полностью весь клапан с различных точек во время сердечных сокращений.

Возможность видеть полностью весь клапан

Возможность видеть полностью весь клапан с различных точек во время сердечных сокращений.
Лидерство в области транспищеводной эхокардиографии в режиме Live 3D

Лидерство в области транспищеводной эхокардиографии в режиме Live 3D

Технология транспищеводной эхокардиографии в режиме Live 3D Philips xMATRIX была разработана в 2007 г. С тех пор эта технология с успехом применялась при проведении миллионов исследований и процедур по всему миру.

Лидерство в области транспищеводной эхокардиографии в режиме Live 3D

Технология транспищеводной эхокардиографии в режиме Live 3D Philips xMATRIX была разработана в 2007 г. С тех пор эта технология с успехом применялась при проведении миллионов исследований и процедур по всему миру.

Лидерство в области транспищеводной эхокардиографии в режиме Live 3D

Технология транспищеводной эхокардиографии в режиме Live 3D Philips xMATRIX была разработана в 2007 г. С тех пор эта технология с успехом применялась при проведении миллионов исследований и процедур по всему миру.
Данные и проекции

Данные и проекции

Доступ к данным и проекциям, недоступным трансторакально.

Данные и проекции

Доступ к данным и проекциям, недоступным трансторакально.

Данные и проекции

Доступ к данным и проекциям, недоступным трансторакально.
Улучшенное качество изображений

Улучшенное качество изображений

Улучшенное качество изображений во время процедур под контролем УЗИ

Улучшенное качество изображений

Улучшенное качество изображений во время процедур под контролем УЗИ

Улучшенное качество изображений

Улучшенное качество изображений во время процедур под контролем УЗИ
Мониторинг

Мониторинг

Мониторинг до, во время и после хирургической операции.

Мониторинг

Мониторинг до, во время и после хирургической операции.

Мониторинг

Мониторинг до, во время и после хирургической операции.
Возможность проведения транспищеводных исследований на нескольких системах

Возможность проведения транспищеводных исследований на нескольких системах

Компания Philips предлагает ряд моделей систем с режимом Live 3D TEE, включая переносную.

Возможность проведения транспищеводных исследований на нескольких системах

Компания Philips предлагает ряд моделей систем с режимом Live 3D TEE, включая переносную.

Возможность проведения транспищеводных исследований на нескольких системах

Компания Philips предлагает ряд моделей систем с режимом Live 3D TEE, включая переносную.
Улучшенное взаимодействие

Улучшенное взаимодействие

Улучшенное взаимодействие между хирургами, пациентами и членами их семей.

Улучшенное взаимодействие

Улучшенное взаимодействие между хирургами, пациентами и членами их семей.

Улучшенное взаимодействие

Улучшенное взаимодействие между хирургами, пациентами и членами их семей.
Живое изображение

Живое изображение

Возможность видеть живое изображение области во время контрольных исследований и четко оценивать результаты лечения.

Живое изображение

Возможность видеть живое изображение области во время контрольных исследований и четко оценивать результаты лечения.

Живое изображение

Возможность видеть живое изображение области во время контрольных исследований и четко оценивать результаты лечения.
Простота использования способствует повышению производительности

Простота использования способствует повышению производительности

Простой количественный анализ митрального клапана с помощью объективных данных.

Простота использования способствует повышению производительности

Простой количественный анализ митрального клапана с помощью объективных данных.

Простота использования способствует повышению производительности

Простой количественный анализ митрального клапана с помощью объективных данных.
  • Структура и функция
  • Визуализация
  • Возможность видеть полностью весь клапан
  • Лидерство в области транспищеводной эхокардиографии в режиме Live 3D
Посмотреть все особенности
Структура и функция

Структура и функция

Возможность наблюдать структуры и функции сердца в реальном времени даже в трудных для сканирования случаях.

Структура и функция

Возможность наблюдать структуры и функции сердца в реальном времени даже в трудных для сканирования случаях.

Структура и функция

Возможность наблюдать структуры и функции сердца в реальном времени даже в трудных для сканирования случаях.
Визуализация

Визуализация

Визуализация для имплантации устройств

Визуализация

Визуализация для имплантации устройств

Визуализация

Визуализация для имплантации устройств
Возможность видеть полностью весь клапан

Возможность видеть полностью весь клапан

Возможность видеть полностью весь клапан с различных точек во время сердечных сокращений.

Возможность видеть полностью весь клапан

Возможность видеть полностью весь клапан с различных точек во время сердечных сокращений.

Возможность видеть полностью весь клапан

Возможность видеть полностью весь клапан с различных точек во время сердечных сокращений.
Лидерство в области транспищеводной эхокардиографии в режиме Live 3D

Лидерство в области транспищеводной эхокардиографии в режиме Live 3D

Технология транспищеводной эхокардиографии в режиме Live 3D Philips xMATRIX была разработана в 2007 г. С тех пор эта технология с успехом применялась при проведении миллионов исследований и процедур по всему миру.

Лидерство в области транспищеводной эхокардиографии в режиме Live 3D

Технология транспищеводной эхокардиографии в режиме Live 3D Philips xMATRIX была разработана в 2007 г. С тех пор эта технология с успехом применялась при проведении миллионов исследований и процедур по всему миру.

Лидерство в области транспищеводной эхокардиографии в режиме Live 3D

Технология транспищеводной эхокардиографии в режиме Live 3D Philips xMATRIX была разработана в 2007 г. С тех пор эта технология с успехом применялась при проведении миллионов исследований и процедур по всему миру.
Данные и проекции

Данные и проекции

Доступ к данным и проекциям, недоступным трансторакально.

Данные и проекции

Доступ к данным и проекциям, недоступным трансторакально.

Данные и проекции

Доступ к данным и проекциям, недоступным трансторакально.
Улучшенное качество изображений

Улучшенное качество изображений

Улучшенное качество изображений во время процедур под контролем УЗИ

Улучшенное качество изображений

Улучшенное качество изображений во время процедур под контролем УЗИ

Улучшенное качество изображений

Улучшенное качество изображений во время процедур под контролем УЗИ
Мониторинг

Мониторинг

Мониторинг до, во время и после хирургической операции.

Мониторинг

Мониторинг до, во время и после хирургической операции.

Мониторинг

Мониторинг до, во время и после хирургической операции.
Возможность проведения транспищеводных исследований на нескольких системах

Возможность проведения транспищеводных исследований на нескольких системах

Компания Philips предлагает ряд моделей систем с режимом Live 3D TEE, включая переносную.

Возможность проведения транспищеводных исследований на нескольких системах

Компания Philips предлагает ряд моделей систем с режимом Live 3D TEE, включая переносную.

Возможность проведения транспищеводных исследований на нескольких системах

Компания Philips предлагает ряд моделей систем с режимом Live 3D TEE, включая переносную.
Улучшенное взаимодействие

Улучшенное взаимодействие

Улучшенное взаимодействие между хирургами, пациентами и членами их семей.

Улучшенное взаимодействие

Улучшенное взаимодействие между хирургами, пациентами и членами их семей.

Улучшенное взаимодействие

Улучшенное взаимодействие между хирургами, пациентами и членами их семей.
Живое изображение

Живое изображение

Возможность видеть живое изображение области во время контрольных исследований и четко оценивать результаты лечения.

Живое изображение

Возможность видеть живое изображение области во время контрольных исследований и четко оценивать результаты лечения.

Живое изображение

Возможность видеть живое изображение области во время контрольных исследований и четко оценивать результаты лечения.
Простота использования способствует повышению производительности

Простота использования способствует повышению производительности

Простой количественный анализ митрального клапана с помощью объективных данных.

Простота использования способствует повышению производительности

Простой количественный анализ митрального клапана с помощью объективных данных.

Простота использования способствует повышению производительности

Простой количественный анализ митрального клапана с помощью объективных данных.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.