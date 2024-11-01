Лидерство в области транспищеводной эхокардиографии в режиме Live 3D

Технология транспищеводной эхокардиографии в режиме Live 3D Philips xMATRIX была разработана в 2007 г. С тех пор эта технология с успехом применялась при проведении миллионов исследований и процедур по всему миру.