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Благодаря транспищеводной эхокардиографии в режиме Live 3D кардиологи, кардиохирурги, анестезиологи, кардиологи-интервенционисты и специалисты по ЭхоКГ могут наблюдать структуры и функции сердца в реальном времени. Этот метод отличается быстротой, воспроизводимостью и возможностью количественного анализа данных.
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Структура и функция
Структура и функция
Структура и функция
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Возможность видеть полностью весь клапан
Возможность видеть полностью весь клапан
Возможность видеть полностью весь клапан
Лидерство в области транспищеводной эхокардиографии в режиме Live 3D
Лидерство в области транспищеводной эхокардиографии в режиме Live 3D
Лидерство в области транспищеводной эхокардиографии в режиме Live 3D
Данные и проекции
Данные и проекции
Данные и проекции
Улучшенное качество изображений
Улучшенное качество изображений
Улучшенное качество изображений
Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг
Возможность проведения транспищеводных исследований на нескольких системах
Возможность проведения транспищеводных исследований на нескольких системах
Возможность проведения транспищеводных исследований на нескольких системах
Улучшенное взаимодействие
Улучшенное взаимодействие
Улучшенное взаимодействие
Живое изображение
Живое изображение
Живое изображение
Простота использования способствует повышению производительности
Простота использования способствует повышению производительности
Простота использования способствует повышению производительности
Структура и функция
Структура и функция
Структура и функция
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Возможность видеть полностью весь клапан
Возможность видеть полностью весь клапан
Возможность видеть полностью весь клапан
Лидерство в области транспищеводной эхокардиографии в режиме Live 3D
Лидерство в области транспищеводной эхокардиографии в режиме Live 3D
Лидерство в области транспищеводной эхокардиографии в режиме Live 3D
Данные и проекции
Данные и проекции
Данные и проекции
Улучшенное качество изображений
Улучшенное качество изображений
Улучшенное качество изображений
Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг
Возможность проведения транспищеводных исследований на нескольких системах
Возможность проведения транспищеводных исследований на нескольких системах
Возможность проведения транспищеводных исследований на нескольких системах
Улучшенное взаимодействие
Улучшенное взаимодействие
Улучшенное взаимодействие
Живое изображение
Живое изображение
Живое изображение
Простота использования способствует повышению производительности
Простота использования способствует повышению производительности
Простота использования способствует повышению производительности
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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