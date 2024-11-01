Технология O-MAR помогает улучшить визуализацию анатомии за счет подавления артефактов, связанных с ужесточением пучка и недостатком фотонов, а также артефактов-полос из-за металлических фрагментов внутри организма.
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Технология O-MAR помогает улучшить качество изображений
Технологию O-MAR можно использовать для подавления артефактов на изображениях, которые вызваны крупными металлическими объектами, — это улучшает визуализацию анатомических структур в тех областях тела, где присутствуют металлические имплантаты.
Технология O-MAR помогает улучшить качество изображений
Технологию O-MAR можно использовать для подавления артефактов на изображениях, которые вызваны крупными металлическими объектами, — это улучшает визуализацию анатомических структур в тех областях тела, где присутствуют металлические имплантаты.
Технология O-MAR помогает улучшить качество изображений
Технологию O-MAR можно использовать для подавления артефактов на изображениях, которые вызваны крупными металлическими объектами, — это улучшает визуализацию анатомических структур в тех областях тела, где присутствуют металлические имплантаты.
Технология O-MAR
Быстрое и эффективное получение изображений
Технология O-MAR применятся к данным уже на отдельном снимке, а сам алгоритм является неотъемлемой частью протокола сканирования, что делает процесс получения скорректированных изображений быстрым и эффективным.
Быстрое и эффективное получение изображений
Технология O-MAR применятся к данным уже на отдельном снимке, а сам алгоритм является неотъемлемой частью протокола сканирования, что делает процесс получения скорректированных изображений быстрым и эффективным.
Быстрое и эффективное получение изображений
Технология O-MAR применятся к данным уже на отдельном снимке, а сам алгоритм является неотъемлемой частью протокола сканирования, что делает процесс получения скорректированных изображений быстрым и эффективным.
Определение контуров и маркировка пациента
Технология O-MAR способствует более эффективному определению контуров и маркировки пациентов
Металлические ортопедические имплантаты могут вызывать появление артефактов на изображениях, что ухудшает качество визуализации органов, увеличивает затраты времени и существенно затрудняет определение контура важных структур и объемов-мишеней. Технология O-MAR улучшает визуализацию, помогая эффективнее определять контуры этих структур в ходе симуляции и маркировки пациента.
Технология O-MAR способствует более эффективному определению контуров и маркировки пациентов
Металлические ортопедические имплантаты могут вызывать появление артефактов на изображениях, что ухудшает качество визуализации органов, увеличивает затраты времени и существенно затрудняет определение контура важных структур и объемов-мишеней. Технология O-MAR улучшает визуализацию, помогая эффективнее определять контуры этих структур в ходе симуляции и маркировки пациента.
Технология O-MAR способствует более эффективному определению контуров и маркировки пациентов
Металлические ортопедические имплантаты могут вызывать появление артефактов на изображениях, что ухудшает качество визуализации органов, увеличивает затраты времени и существенно затрудняет определение контура важных структур и объемов-мишеней. Технология O-MAR улучшает визуализацию, помогая эффективнее определять контуры этих структур в ходе симуляции и маркировки пациента.
Технология O-MAR помогает улучшить качество изображений
Технологию O-MAR можно использовать для подавления артефактов на изображениях, которые вызваны крупными металлическими объектами, — это улучшает визуализацию анатомических структур в тех областях тела, где присутствуют металлические имплантаты.
Технология O-MAR помогает улучшить качество изображений
Технологию O-MAR можно использовать для подавления артефактов на изображениях, которые вызваны крупными металлическими объектами, — это улучшает визуализацию анатомических структур в тех областях тела, где присутствуют металлические имплантаты.
Технология O-MAR помогает улучшить качество изображений
Технологию O-MAR можно использовать для подавления артефактов на изображениях, которые вызваны крупными металлическими объектами, — это улучшает визуализацию анатомических структур в тех областях тела, где присутствуют металлические имплантаты.
Технология O-MAR
Быстрое и эффективное получение изображений
Технология O-MAR применятся к данным уже на отдельном снимке, а сам алгоритм является неотъемлемой частью протокола сканирования, что делает процесс получения скорректированных изображений быстрым и эффективным.
Быстрое и эффективное получение изображений
Технология O-MAR применятся к данным уже на отдельном снимке, а сам алгоритм является неотъемлемой частью протокола сканирования, что делает процесс получения скорректированных изображений быстрым и эффективным.
Быстрое и эффективное получение изображений
Технология O-MAR применятся к данным уже на отдельном снимке, а сам алгоритм является неотъемлемой частью протокола сканирования, что делает процесс получения скорректированных изображений быстрым и эффективным.
Определение контуров и маркировка пациента
Технология O-MAR способствует более эффективному определению контуров и маркировки пациентов
Металлические ортопедические имплантаты могут вызывать появление артефактов на изображениях, что ухудшает качество визуализации органов, увеличивает затраты времени и существенно затрудняет определение контура важных структур и объемов-мишеней. Технология O-MAR улучшает визуализацию, помогая эффективнее определять контуры этих структур в ходе симуляции и маркировки пациента.
Технология O-MAR способствует более эффективному определению контуров и маркировки пациентов
Металлические ортопедические имплантаты могут вызывать появление артефактов на изображениях, что ухудшает качество визуализации органов, увеличивает затраты времени и существенно затрудняет определение контура важных структур и объемов-мишеней. Технология O-MAR улучшает визуализацию, помогая эффективнее определять контуры этих структур в ходе симуляции и маркировки пациента.
Технология O-MAR способствует более эффективному определению контуров и маркировки пациентов
Металлические ортопедические имплантаты могут вызывать появление артефактов на изображениях, что ухудшает качество визуализации органов, увеличивает затраты времени и существенно затрудняет определение контура важных структур и объемов-мишеней. Технология O-MAR улучшает визуализацию, помогая эффективнее определять контуры этих структур в ходе симуляции и маркировки пациента.
*Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.