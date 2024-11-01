Ключевые слова для поиска

Клиническая сеть Philips IntelliVue 802.11

Проводное и беспроводное сетевое решение

Найти похожие продукты

Врачи полагаются на мониторы пациента Philips IntelliVue, когда речь идет о своевременном доступе к необходимым данным. Вы можете также положиться на нас, когда важно обеспечить передачу данных пациента в точном соответствии с вашими требованиями.

Оставить заявку
Особенности
Эффективное использование существующей ИТ-инфраструктуры

Эффективное использование существующей ИТ-инфраструктуры и сетевых стратегий

Компания Philips обладает опытом в разработке и внедрении клинических сетей, которые обеспечивают быструю передачу данных пациента в различные системы, позволяя эффективно использовать существующую ИТ-инфраструктуру и сетевые стратегии.

Эффективное использование существующей ИТ-инфраструктуры и сетевых стратегий

Компания Philips обладает опытом в разработке и внедрении клинических сетей, которые обеспечивают быструю передачу данных пациента в различные системы, позволяя эффективно использовать существующую ИТ-инфраструктуру и сетевые стратегии.

Эффективное использование существующей ИТ-инфраструктуры и сетевых стратегий

Компания Philips обладает опытом в разработке и внедрении клинических сетей, которые обеспечивают быструю передачу данных пациента в различные системы, позволяя эффективно использовать существующую ИТ-инфраструктуру и сетевые стратегии.
Выбор сетевого соединения

Выбор сетевого соединения

Компания Philips предлагает различные конфигурации сети и опции решений IntelliVue для мониторинга пациентов, которые разработаны таким образом, чтобы соответствовать сетевым стратегиям, выбранным в вашем медицинском учреждении.

Выбор сетевого соединения

Компания Philips предлагает различные конфигурации сети и опции решений IntelliVue для мониторинга пациентов, которые разработаны таким образом, чтобы соответствовать сетевым стратегиям, выбранным в вашем медицинском учреждении.

Выбор сетевого соединения

Компания Philips предлагает различные конфигурации сети и опции решений IntelliVue для мониторинга пациентов, которые разработаны таким образом, чтобы соответствовать сетевым стратегиям, выбранным в вашем медицинском учреждении.
Поддержка потребностей одного отделения

Поддержка потребностей одного отделения или медицинского учреждения в целом

Решение для мониторинга пациента IntelliVue может быть развернуто на базе сети медицинского учреждения с помощью виртуальных локальных сетей (vLAN) и позволяет использовать преимущества передовых сетевых технологий.

Поддержка потребностей одного отделения или медицинского учреждения в целом

Решение для мониторинга пациента IntelliVue может быть развернуто на базе сети медицинского учреждения с помощью виртуальных локальных сетей (vLAN) и позволяет использовать преимущества передовых сетевых технологий.

Поддержка потребностей одного отделения или медицинского учреждения в целом

Решение для мониторинга пациента IntelliVue может быть развернуто на базе сети медицинского учреждения с помощью виртуальных локальных сетей (vLAN) и позволяет использовать преимущества передовых сетевых технологий.
  • Эффективное использование существующей ИТ-инфраструктуры
  • Выбор сетевого соединения
  • Поддержка потребностей одного отделения
Посмотреть все особенности
Эффективное использование существующей ИТ-инфраструктуры

Эффективное использование существующей ИТ-инфраструктуры и сетевых стратегий

Компания Philips обладает опытом в разработке и внедрении клинических сетей, которые обеспечивают быструю передачу данных пациента в различные системы, позволяя эффективно использовать существующую ИТ-инфраструктуру и сетевые стратегии.

Эффективное использование существующей ИТ-инфраструктуры и сетевых стратегий

Компания Philips обладает опытом в разработке и внедрении клинических сетей, которые обеспечивают быструю передачу данных пациента в различные системы, позволяя эффективно использовать существующую ИТ-инфраструктуру и сетевые стратегии.

Эффективное использование существующей ИТ-инфраструктуры и сетевых стратегий

Компания Philips обладает опытом в разработке и внедрении клинических сетей, которые обеспечивают быструю передачу данных пациента в различные системы, позволяя эффективно использовать существующую ИТ-инфраструктуру и сетевые стратегии.
Выбор сетевого соединения

Выбор сетевого соединения

Компания Philips предлагает различные конфигурации сети и опции решений IntelliVue для мониторинга пациентов, которые разработаны таким образом, чтобы соответствовать сетевым стратегиям, выбранным в вашем медицинском учреждении.

Выбор сетевого соединения

Компания Philips предлагает различные конфигурации сети и опции решений IntelliVue для мониторинга пациентов, которые разработаны таким образом, чтобы соответствовать сетевым стратегиям, выбранным в вашем медицинском учреждении.

Выбор сетевого соединения

Компания Philips предлагает различные конфигурации сети и опции решений IntelliVue для мониторинга пациентов, которые разработаны таким образом, чтобы соответствовать сетевым стратегиям, выбранным в вашем медицинском учреждении.
Поддержка потребностей одного отделения

Поддержка потребностей одного отделения или медицинского учреждения в целом

Решение для мониторинга пациента IntelliVue может быть развернуто на базе сети медицинского учреждения с помощью виртуальных локальных сетей (vLAN) и позволяет использовать преимущества передовых сетевых технологий.

Поддержка потребностей одного отделения или медицинского учреждения в целом

Решение для мониторинга пациента IntelliVue может быть развернуто на базе сети медицинского учреждения с помощью виртуальных локальных сетей (vLAN) и позволяет использовать преимущества передовых сетевых технологий.

Поддержка потребностей одного отделения или медицинского учреждения в целом

Решение для мониторинга пациента IntelliVue может быть развернуто на базе сети медицинского учреждения с помощью виртуальных локальных сетей (vLAN) и позволяет использовать преимущества передовых сетевых технологий.
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2015/3505 Информационный центр наблюдения за пациентом Philips Intellivue Information Center IX (PIIC IX) с принадлежностями.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.