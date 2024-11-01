Клиническая сеть Philips IntelliVue 802.11

Врачи полагаются на мониторы пациента Philips IntelliVue, когда речь идет о своевременном доступе к необходимым данным. Вы можете также положиться на нас, когда важно обеспечить передачу данных пациента в точном соответствии с вашими требованиями.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Эффективное использование существующей ИТ-инфраструктуры
Эффективное использование существующей ИТ-инфраструктуры и сетевых стратегий
Компания Philips обладает опытом в разработке и внедрении клинических сетей, которые обеспечивают быструю передачу данных пациента в различные системы, позволяя эффективно использовать существующую ИТ-инфраструктуру и сетевые стратегии.
Эффективное использование существующей ИТ-инфраструктуры и сетевых стратегий
Компания Philips обладает опытом в разработке и внедрении клинических сетей, которые обеспечивают быструю передачу данных пациента в различные системы, позволяя эффективно использовать существующую ИТ-инфраструктуру и сетевые стратегии.
Эффективное использование существующей ИТ-инфраструктуры и сетевых стратегий
Компания Philips обладает опытом в разработке и внедрении клинических сетей, которые обеспечивают быструю передачу данных пациента в различные системы, позволяя эффективно использовать существующую ИТ-инфраструктуру и сетевые стратегии.
Выбор сетевого соединения
Выбор сетевого соединения
Компания Philips предлагает различные конфигурации сети и опции решений IntelliVue для мониторинга пациентов, которые разработаны таким образом, чтобы соответствовать сетевым стратегиям, выбранным в вашем медицинском учреждении.
Выбор сетевого соединения
Компания Philips предлагает различные конфигурации сети и опции решений IntelliVue для мониторинга пациентов, которые разработаны таким образом, чтобы соответствовать сетевым стратегиям, выбранным в вашем медицинском учреждении.
Выбор сетевого соединения
Компания Philips предлагает различные конфигурации сети и опции решений IntelliVue для мониторинга пациентов, которые разработаны таким образом, чтобы соответствовать сетевым стратегиям, выбранным в вашем медицинском учреждении.
Поддержка потребностей одного отделения
Поддержка потребностей одного отделения или медицинского учреждения в целом
Решение для мониторинга пациента IntelliVue может быть развернуто на базе сети медицинского учреждения с помощью виртуальных локальных сетей (vLAN) и позволяет использовать преимущества передовых сетевых технологий.
Поддержка потребностей одного отделения или медицинского учреждения в целом
Решение для мониторинга пациента IntelliVue может быть развернуто на базе сети медицинского учреждения с помощью виртуальных локальных сетей (vLAN) и позволяет использовать преимущества передовых сетевых технологий.
Поддержка потребностей одного отделения или медицинского учреждения в целом
Решение для мониторинга пациента IntelliVue может быть развернуто на базе сети медицинского учреждения с помощью виртуальных локальных сетей (vLAN) и позволяет использовать преимущества передовых сетевых технологий.
Эффективное использование существующей ИТ-инфраструктуры
Эффективное использование существующей ИТ-инфраструктуры
Эффективное использование существующей ИТ-инфраструктуры и сетевых стратегий
Компания Philips обладает опытом в разработке и внедрении клинических сетей, которые обеспечивают быструю передачу данных пациента в различные системы, позволяя эффективно использовать существующую ИТ-инфраструктуру и сетевые стратегии.
Эффективное использование существующей ИТ-инфраструктуры и сетевых стратегий
Компания Philips обладает опытом в разработке и внедрении клинических сетей, которые обеспечивают быструю передачу данных пациента в различные системы, позволяя эффективно использовать существующую ИТ-инфраструктуру и сетевые стратегии.
Эффективное использование существующей ИТ-инфраструктуры и сетевых стратегий
Компания Philips обладает опытом в разработке и внедрении клинических сетей, которые обеспечивают быструю передачу данных пациента в различные системы, позволяя эффективно использовать существующую ИТ-инфраструктуру и сетевые стратегии.
Выбор сетевого соединения
Выбор сетевого соединения
Компания Philips предлагает различные конфигурации сети и опции решений IntelliVue для мониторинга пациентов, которые разработаны таким образом, чтобы соответствовать сетевым стратегиям, выбранным в вашем медицинском учреждении.
Выбор сетевого соединения
Компания Philips предлагает различные конфигурации сети и опции решений IntelliVue для мониторинга пациентов, которые разработаны таким образом, чтобы соответствовать сетевым стратегиям, выбранным в вашем медицинском учреждении.
Выбор сетевого соединения
Компания Philips предлагает различные конфигурации сети и опции решений IntelliVue для мониторинга пациентов, которые разработаны таким образом, чтобы соответствовать сетевым стратегиям, выбранным в вашем медицинском учреждении.
Поддержка потребностей одного отделения
Поддержка потребностей одного отделения или медицинского учреждения в целом
Решение для мониторинга пациента IntelliVue может быть развернуто на базе сети медицинского учреждения с помощью виртуальных локальных сетей (vLAN) и позволяет использовать преимущества передовых сетевых технологий.
Поддержка потребностей одного отделения или медицинского учреждения в целом
Решение для мониторинга пациента IntelliVue может быть развернуто на базе сети медицинского учреждения с помощью виртуальных локальных сетей (vLAN) и позволяет использовать преимущества передовых сетевых технологий.
Поддержка потребностей одного отделения или медицинского учреждения в целом
Решение для мониторинга пациента IntelliVue может быть развернуто на базе сети медицинского учреждения с помощью виртуальных локальных сетей (vLAN) и позволяет использовать преимущества передовых сетевых технологий.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2015/3505 Информационный центр наблюдения за пациентом Philips Intellivue Information Center IX (PIIC IX) с принадлежностями.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.