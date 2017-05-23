Получение информации о сигналах тревоги с помощью данных и отчетов для медицинских работников

Данные о тревогах и отчёты для медицинских работников в приложении CareEvent помогают лучше понять условия их возникновения. Данные можно анализировать для более точного выявления изменений – это позволит сократить количество неактуальных и ложных оповещений, а также отслеживать результаты принятых мер.