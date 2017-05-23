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CareEvent

Система для работы с эпизодами

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Решение CareEvent, предназначенное для работы с эпизодами на уровне учреждения, включает в себя мобильное приложение для отправки информативных сигналов тревоги прямо на смартфоны медицинских работников – это помогает принимать обоснованные решения и действовать быстро в случае необходимости.

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Особенности
Передача клинического контекста прямо на смартфон

Передача клинического контекста прямо на смартфон

Приложение CareEvent передает сигналы тревоги, в том числе до четырех числовых показателей, до четырех кривых и сопутствующие данные, прямо на смартфон iPhone® или Android™. Имея на руках клинический контекст, вы сможете определить актуальность и приоритет сигнала тревоги и принять обоснованное решение о дальнейших действиях, дать поручение коллегам или установить, что никаких мер не требуется.

Передача клинического контекста прямо на смартфон

Приложение CareEvent передает сигналы тревоги, в том числе до четырех числовых показателей, до четырех кривых и сопутствующие данные, прямо на смартфон iPhone® или Android™. Имея на руках клинический контекст, вы сможете определить актуальность и приоритет сигнала тревоги и принять обоснованное решение о дальнейших действиях, дать поручение коллегам или установить, что никаких мер не требуется.

Передача клинического контекста прямо на смартфон

Приложение CareEvent передает сигналы тревоги, в том числе до четырех числовых показателей, до четырех кривых и сопутствующие данные, прямо на смартфон iPhone® или Android™. Имея на руках клинический контекст, вы сможете определить актуальность и приоритет сигнала тревоги и принять обоснованное решение о дальнейших действиях, дать поручение коллегам или установить, что никаких мер не требуется.
Получение информации о сигналах тревоги с помощью данных и отчетов для медицинских работников

Получение информации о сигналах тревоги с помощью данных и отчетов для медицинских работников

Данные о тревогах и отчёты для медицинских работников в приложении CareEvent помогают лучше понять условия их возникновения. Данные можно анализировать для более точного выявления изменений – это позволит сократить количество неактуальных и ложных оповещений, а также отслеживать результаты принятых мер.

Получение информации о сигналах тревоги с помощью данных и отчетов для медицинских работников

Данные о тревогах и отчёты для медицинских работников в приложении CareEvent помогают лучше понять условия их возникновения. Данные можно анализировать для более точного выявления изменений – это позволит сократить количество неактуальных и ложных оповещений, а также отслеживать результаты принятых мер.

Получение информации о сигналах тревоги с помощью данных и отчетов для медицинских работников

Данные о тревогах и отчёты для медицинских работников в приложении CareEvent помогают лучше понять условия их возникновения. Данные можно анализировать для более точного выявления изменений – это позволит сократить количество неактуальных и ложных оповещений, а также отслеживать результаты принятых мер.
Установка приоритетов и трансляция сигналов тревоги через прямые подключения

Установка приоритетов и трансляция сигналов тревоги через прямые подключения

Прямые подключения дают возможность быстрого обмена данными между системой PIIC iX и приложением CareEvent. Критические важные сигналы тревоги с самым высоким приоритетом могут передаваться быстро, и система подтверждает получение сообщений.

Установка приоритетов и трансляция сигналов тревоги через прямые подключения

Прямые подключения дают возможность быстрого обмена данными между системой PIIC iX и приложением CareEvent. Критические важные сигналы тревоги с самым высоким приоритетом могут передаваться быстро, и система подтверждает получение сообщений.

Установка приоритетов и трансляция сигналов тревоги через прямые подключения

Прямые подключения дают возможность быстрого обмена данными между системой PIIC iX и приложением CareEvent. Критические важные сигналы тревоги с самым высоким приоритетом могут передаваться быстро, и система подтверждает получение сообщений.
Доступ к данным, помогающим принимать решения

Доступ к данным, помогающим принимать решения

К данным в приложении CareEvent можно отправлять запросы, чтобы получать доступ к информации, которая может помочь в принятии кадровых решений и внедрении передовых методов. Используйте данные из приложения CareEvent для анализа действия сигналов тревоги и соблюдения правил.

Доступ к данным, помогающим принимать решения

К данным в приложении CareEvent можно отправлять запросы, чтобы получать доступ к информации, которая может помочь в принятии кадровых решений и внедрении передовых методов. Используйте данные из приложения CareEvent для анализа действия сигналов тревоги и соблюдения правил.

Доступ к данным, помогающим принимать решения

К данным в приложении CareEvent можно отправлять запросы, чтобы получать доступ к информации, которая может помочь в принятии кадровых решений и внедрении передовых методов. Используйте данные из приложения CareEvent для анализа действия сигналов тревоги и соблюдения правил.
Обмен информацией и совместная работа

Обмен информацией и совместная работа

Защищенные текстовые сообщения позволяют медицинским бригадам общаться друг с другом через мобильное приложение CareEvent. К защищенному сообщению можно присоединить полный эпизод сигнала тревоги (включая кривую с возможностью прокрутки) для дальнейшей совместной работы с медицинской бригадой.

Обмен информацией и совместная работа

Защищенные текстовые сообщения позволяют медицинским бригадам общаться друг с другом через мобильное приложение CareEvent. К защищенному сообщению можно присоединить полный эпизод сигнала тревоги (включая кривую с возможностью прокрутки) для дальнейшей совместной работы с медицинской бригадой.

Обмен информацией и совместная работа

Защищенные текстовые сообщения позволяют медицинским бригадам общаться друг с другом через мобильное приложение CareEvent. К защищенному сообщению можно присоединить полный эпизод сигнала тревоги (включая кривую с возможностью прокрутки) для дальнейшей совместной работы с медицинской бригадой.
  • Передача клинического контекста прямо на смартфон
  • Получение информации о сигналах тревоги с помощью данных и отчетов для медицинских работников
  • Установка приоритетов и трансляция сигналов тревоги через прямые подключения
  • Доступ к данным, помогающим принимать решения
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Передача клинического контекста прямо на смартфон

Передача клинического контекста прямо на смартфон

Приложение CareEvent передает сигналы тревоги, в том числе до четырех числовых показателей, до четырех кривых и сопутствующие данные, прямо на смартфон iPhone® или Android™. Имея на руках клинический контекст, вы сможете определить актуальность и приоритет сигнала тревоги и принять обоснованное решение о дальнейших действиях, дать поручение коллегам или установить, что никаких мер не требуется.

Передача клинического контекста прямо на смартфон

Приложение CareEvent передает сигналы тревоги, в том числе до четырех числовых показателей, до четырех кривых и сопутствующие данные, прямо на смартфон iPhone® или Android™. Имея на руках клинический контекст, вы сможете определить актуальность и приоритет сигнала тревоги и принять обоснованное решение о дальнейших действиях, дать поручение коллегам или установить, что никаких мер не требуется.

Передача клинического контекста прямо на смартфон

Приложение CareEvent передает сигналы тревоги, в том числе до четырех числовых показателей, до четырех кривых и сопутствующие данные, прямо на смартфон iPhone® или Android™. Имея на руках клинический контекст, вы сможете определить актуальность и приоритет сигнала тревоги и принять обоснованное решение о дальнейших действиях, дать поручение коллегам или установить, что никаких мер не требуется.
Получение информации о сигналах тревоги с помощью данных и отчетов для медицинских работников

Получение информации о сигналах тревоги с помощью данных и отчетов для медицинских работников

Данные о тревогах и отчёты для медицинских работников в приложении CareEvent помогают лучше понять условия их возникновения. Данные можно анализировать для более точного выявления изменений – это позволит сократить количество неактуальных и ложных оповещений, а также отслеживать результаты принятых мер.

Получение информации о сигналах тревоги с помощью данных и отчетов для медицинских работников

Данные о тревогах и отчёты для медицинских работников в приложении CareEvent помогают лучше понять условия их возникновения. Данные можно анализировать для более точного выявления изменений – это позволит сократить количество неактуальных и ложных оповещений, а также отслеживать результаты принятых мер.

Получение информации о сигналах тревоги с помощью данных и отчетов для медицинских работников

Данные о тревогах и отчёты для медицинских работников в приложении CareEvent помогают лучше понять условия их возникновения. Данные можно анализировать для более точного выявления изменений – это позволит сократить количество неактуальных и ложных оповещений, а также отслеживать результаты принятых мер.
Установка приоритетов и трансляция сигналов тревоги через прямые подключения

Установка приоритетов и трансляция сигналов тревоги через прямые подключения

Прямые подключения дают возможность быстрого обмена данными между системой PIIC iX и приложением CareEvent. Критические важные сигналы тревоги с самым высоким приоритетом могут передаваться быстро, и система подтверждает получение сообщений.

Установка приоритетов и трансляция сигналов тревоги через прямые подключения

Прямые подключения дают возможность быстрого обмена данными между системой PIIC iX и приложением CareEvent. Критические важные сигналы тревоги с самым высоким приоритетом могут передаваться быстро, и система подтверждает получение сообщений.

Установка приоритетов и трансляция сигналов тревоги через прямые подключения

Прямые подключения дают возможность быстрого обмена данными между системой PIIC iX и приложением CareEvent. Критические важные сигналы тревоги с самым высоким приоритетом могут передаваться быстро, и система подтверждает получение сообщений.
Доступ к данным, помогающим принимать решения

Доступ к данным, помогающим принимать решения

К данным в приложении CareEvent можно отправлять запросы, чтобы получать доступ к информации, которая может помочь в принятии кадровых решений и внедрении передовых методов. Используйте данные из приложения CareEvent для анализа действия сигналов тревоги и соблюдения правил.

Доступ к данным, помогающим принимать решения

К данным в приложении CareEvent можно отправлять запросы, чтобы получать доступ к информации, которая может помочь в принятии кадровых решений и внедрении передовых методов. Используйте данные из приложения CareEvent для анализа действия сигналов тревоги и соблюдения правил.

Доступ к данным, помогающим принимать решения

К данным в приложении CareEvent можно отправлять запросы, чтобы получать доступ к информации, которая может помочь в принятии кадровых решений и внедрении передовых методов. Используйте данные из приложения CareEvent для анализа действия сигналов тревоги и соблюдения правил.
Обмен информацией и совместная работа

Обмен информацией и совместная работа

Защищенные текстовые сообщения позволяют медицинским бригадам общаться друг с другом через мобильное приложение CareEvent. К защищенному сообщению можно присоединить полный эпизод сигнала тревоги (включая кривую с возможностью прокрутки) для дальнейшей совместной работы с медицинской бригадой.

Обмен информацией и совместная работа

Защищенные текстовые сообщения позволяют медицинским бригадам общаться друг с другом через мобильное приложение CareEvent. К защищенному сообщению можно присоединить полный эпизод сигнала тревоги (включая кривую с возможностью прокрутки) для дальнейшей совместной работы с медицинской бригадой.

Обмен информацией и совместная работа

Защищенные текстовые сообщения позволяют медицинским бригадам общаться друг с другом через мобильное приложение CareEvent. К защищенному сообщению можно присоединить полный эпизод сигнала тревоги (включая кривую с возможностью прокрутки) для дальнейшей совместной работы с медицинской бригадой.

Документация

Брошюра (1)

Брошюра

Брошюра (1)

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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