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Respironics Аппарат для неинвазивной вентиляции легких

Respironics V60

Аппарат для неинвазивной вентиляции легких

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Каждый вдох важен и уникален, поэтому пациентам необходим аппарат ИВЛ, повторяющий характер дыхания в независимости от их состояния. В аппаратах Philips Respironics V60 используется авто-адаптируемая технология для синхронизации работы аппарата с дыханием пациента и улучшения результатов лечения. Усовершенствованная технология обработки сигнала позволяет точно подобрать настройки, как для взрослых, так и для детей.

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Особенности
Автоматическое отслеживание (Auto-Trak)

Улучшенная неинвазивная вентиляция легких с Auto-Trak

Наличие авто-адаптируемой системы компенсации утечек, синхронизации с вдохом и экспираторным циклом позволяет обеспечить оптимальную синхронизацию аппарат-пациент в условиях постоянно изменяющихся утечек. Это значительно облегчает процесс наблюдения и ручную настройку аппарата у постели пациента.
Заданные настройки маски

Заданные настройки маски позволяют экономить время

Аппарат Respironics V60 поддерживает успешную неинвазивную вентиляцию легких и повышает скорость лечения благодаря заданным настройкам больничных масок. После выбора параметров маски V60 автоматически калибрует показатели потока воздуха для улучшения мониторирования и терапии.
CPAP с C-Flex

CPAP с функцией C-Flex для повышения комфорта пациента

CPAP (постоянное положительное давление в дыхательных путях) с функцией C-flex обеспечивает три уровня снижения давления на выдохе. Данная функция позволяет улучшить качество сна и обеспечивает комфорт пациенту, повышая положительной эффект терапии.
Различные режимы лечения

Несколько режимов лечения для широкого спектра пациентов

Philips Respironics V60 отвечает потребностям различных групп пациентов, включая детей. Аппарат оснащен различными режимами вентиляции, чтобы удовлетворять любым возникающим требованиям.
Большой цветной сенсорный экран

Большой цветной сенсорный экран для простоты эксплуатации

Philips Respironics V60 оснащен цветным сенсорным экраном высокого разрешения. Высокий уровень визуализации данных облегчает работу и упрощает интерпретацию графиков.
Вентиляция с контролем по давлению (PCV)

Вентиляция в режиме PCV улучшает контроль

Вентиляция с контролем по давлению может использоваться в случаях, когда к дыханию пациента требуется повышенное внимание.
AVAPS

AVAPS

Режим вентиляции AVAPS (поддержка давлением с гарантированным объемом) поддерживает заданный дыхательный объем в режиме ограничения по подавлению, что обеспечивает дополнительную уверенность в вентиляции.
Режим ожидания

Функция режима ожидания облегчает взаимодействие врача и пациента

Уделяйте больше внимания пациенту, не отвлекаясь на ложные сигналы тревоги, благодаря режиму ожидания.
Вентиляции с положительным давлением (PPV)

Вентиляции с положительным давлением (PPV) при изменчивом характере дыхания

В режиме PPV давление, расход и дыхательный объем, поддерживаемые аппаратом ИВЛ, определяются усилиями пациента. Аппарат ИВЛ оценивает усилия пациента, позволяя ему самостоятельно начинать и завершать дыхание, а также регистрирует изменения расхода и давления на протяжении дыхательного цикла.
Встроенная батарея на 6 часов работы

Гибкость при транспортировке

Встроенная батарея на 6 часов работы для транспортировки аппарата внутри больницы.
Auto-Trak Plus

Auto-Trak Plus для индивидуальной схемы лечения

Алгоритм Auto-Trak Plus доступен в режимах S/T, PC, AVAPS и PPV и предназначен для подгруппы пациентов, которым может потребоваться индивидуальная титрация критериев активации цикла. Алгоритм синхронизации Auto-Trak Plus позволяет задавать более тонкие настройки общего алгоритма для синхронизации дыхания пациента с аппаратом ИВЛ, что необходимо для больных с очень слабыми дыхательными попытками.
Возможности обмена данными

Улучшенный обмен данными

Возможности обмена данными обеспечивают совместимость с больничными системами.
Respi-Link

Respi-Link* для эффективного обновления

Используя возможность удаленного подключения, можно выполнять эффективную диагностику системы и легко устанавливать обновления через Интернет.
  • *Доступно не на всех рынках
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09352 Аппарат искусственной вентиляции легких Respironics V c принадлежностями

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