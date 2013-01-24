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Respironics Аппарат для неинвазивной вентиляции легких

Respironics V60

Аппарат для неинвазивной вентиляции легких

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Каждый вдох важен и уникален, поэтому пациентам необходим аппарат ИВЛ, повторяющий характер дыхания в независимости от их состояния. В аппаратах Philips Respironics V60 используется авто-адаптируемая технология для синхронизации работы аппарата с дыханием пациента и улучшения результатов лечения. Усовершенствованная технология обработки сигнала позволяет точно подобрать настройки, как для взрослых, так и для детей.

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Технические характеристики

Общее
Общее
Диапазон давления кислорода на входе
  • 276 - 600 кПА (40 - 87 фунтов на кв. дюйм)
Соответствие
  • Дети (≥ 20 кг) и взрослые
Масса с дополнительной батареей
  • 10,9 кг (24 фунта)
Масса без дополнительной батареи
  • 10,0 кг (22 фунта)
Размеры
  • 33,7 см В x 39,4 см Ш x 42,9 см Г (13,3"В x 15,5" Ш x 16,5" Г)
Электрическая
Электрическая
Напряжение переменного тока
  • 100 - 240 VAC
IPAP
  • 4 - 40 cm H₂O
C-Flex
  • Откл., 1 - 3
CPAP
  • 4 - 25 cm H₂O
Частота переменного тока
  • 50 - 60 Гц
Макс. P (максимальный предел давления PPV)
  • 5 - 40 cm H₂O
EPAP
  • 4 - 25 cm H₂O
Мощность переменного тока
  • 300 V·A
Время работы от батареи
  • 6 часов в нормальных условиях
Максимальное давление (максимальное IPAP при AVAPS)
  • 6 - 40 cm H₂O
Время вдоха
  • 0,30 - 3,00 с.
Минимальное давление (максимальное IPAP при AVAPS)
  • 5 - 30 cm H₂O
Процент кислорода
  • 21 - 100 %
Время подготовки к работе
  • Откл., 5 - 45 мин.
Частота дыхания
  • 4 - 60 уд/мин.
Время повышения
  • 1 - 5
Запуск и цикл
  • Автоматическая адаптация (Auto-Trak) или Auto-Trak Plus (дополнительно). Запуск: норма, +1 - +7. Цикл: -2, -1, норма, +1 - +6
Целевой дыхательный объем AVAPS
  • 200 - 2000 мл BTPS
Макс. E
  • 0 - 100 см H2O/л
Макс. R
  • 0 - 50 см H2O/л/с
Вентиляция с пропорциональным давлением, %
  • 0 - 100 %
Макс. V (максимальный предел объема PPV)
  • 200 - 3500 Мл
Данные пациента
Данные пациента
Фаза дыхания / индикатор триггера
  • Спонтанное, по времени, выдох
PIP
  • 0 - 50 cm H₂O
Пациент/общая утечка
  • 0 - 200 л/мин BTPS
Триггер пациента
  • 0 - 100 %
Частота дыхания
  • 0 - 90 уд/мин.
Ti/Ttot
  • 0 - 91 %
Минутный объем
  • 0 - 99,0 л/мин BTPS
Дыхательный объем
  • 0 - 3000 мл BTPS
Окно графика
Окно графика
График давления
  • 0 - 50 cm H₂O
График потока
  • 240-2401 /мин btps
График объема
  • 0 - 3 500 мл btps
Настраиваемый диапазон тревоги
Настраиваемый диапазон тревоги
Hi Rate (тревога при высокой частоте дыхания)
  • 5 - 90 уд/мин
Lo Rate (тревога при низкой частоте дыхания)
  • 1 - 89 уд/мин
Hi Vr (тревога при высоком дыхательном объеме)
  • 200 - 3 500 Мл
Lo Vr (тревога при низком дыхательном объеме)
  • ОТКЛ - 1 500 Мл
HIP (тревога при высоком давлении на вдохе)
  • 5 - 50 cm H₂O
LIP T (тревога при малом времени задержки давления на вдохе)
  • 5 - 60 с.
Lo VE (тревога при низкой минутной вентиляции)
  • ОТКЛ, 0,1 - 991 /мин
LIP (тревога при низком давлении на вдохе)
  • ОТКЛ, 1 - 40 cm H₂O
  • *Доступно не на всех рынках
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09352 Аппарат искусственной вентиляции легких Respironics V c принадлежностями

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