Каждый вдох важен и уникален, поэтому пациентам необходим аппарат ИВЛ, повторяющий характер дыхания в независимости от их состояния. В аппаратах Philips Respironics V60 используется авто-адаптируемая технология для синхронизации работы аппарата с дыханием пациента и улучшения результатов лечения. Усовершенствованная технология обработки сигнала позволяет точно подобрать настройки, как для взрослых, так и для детей.
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|Диапазон давления кислорода на входе
|
|Соответствие
|
|Масса с дополнительной батареей
|
|Масса без дополнительной батареи
|
|Размеры
|
|Напряжение переменного тока
|
|IPAP
|
|C-Flex
|
|CPAP
|
|Частота переменного тока
|
|Макс. P (максимальный предел давления PPV)
|
|EPAP
|
|Мощность переменного тока
|
|Время работы от батареи
|
|Максимальное давление (максимальное IPAP при AVAPS)
|
|Время вдоха
|
|Минимальное давление (максимальное IPAP при AVAPS)
|
|Процент кислорода
|
|Время подготовки к работе
|
|Частота дыхания
|
|Время повышения
|
|Запуск и цикл
|
|Целевой дыхательный объем AVAPS
|
|Макс. E
|
|Макс. R
|
|Вентиляция с пропорциональным давлением, %
|
|Макс. V (максимальный предел объема PPV)
|
|Фаза дыхания / индикатор триггера
|
|PIP
|
|Пациент/общая утечка
|
|Триггер пациента
|
|Частота дыхания
|
|Ti/Ttot
|
|Минутный объем
|
|Дыхательный объем
|
|График давления
|
|График потока
|
|График объема
|
|Hi Rate (тревога при высокой частоте дыхания)
|
|Lo Rate (тревога при низкой частоте дыхания)
|
|Hi Vr (тревога при высоком дыхательном объеме)
|
|Lo Vr (тревога при низком дыхательном объеме)
|
|HIP (тревога при высоком давлении на вдохе)
|
|LIP T (тревога при малом времени задержки давления на вдохе)
|
|Lo VE (тревога при низкой минутной вентиляции)
|
|LIP (тревога при низком давлении на вдохе)
|