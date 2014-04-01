Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Интеллектуальное определение анатомических структур

Интеллектуальное определение анатомических структур

Углубленный количественный анализ и надежная воспроизводимость ваших УЗИ

Свяжитесь с нами

Что такое интеллектуальное определение анатомических структур?

 

Функция интеллектуального определения анатомических структур изучает данные УЗИ пациента и применяет адаптивную интеллектуальную логику системы с использованием трехмерных анатомических моделей для создания более простых и воспроизводимых результатов. Инструменты интеллектуального определения анатомических структур, например HeartModel, используют усовершенствованное моделирование органов, формирование срезов изображений и надежный количественный анализ, помогая упростить проведение УЗИ, обеспечивая более высокую воспроизводимость, предоставляя при этом клиническую информацию нового уровня для решения экономических и клинических задач, возникающих в условиях современного медицинского учреждения.

 

Свяжитесь с нами

Инструменты интеллектуального определения анатомических структур превращают изображения в ответы

Где найти технологию интеллектуального определения анатомических структур?

 

Интеллектуальное определение анатомических структур применяется в таких решениях компании Philips для визуализации, как EPIQ, Affiniti и EchoNavigator. Оно предоставляет врачам современные и одновременно простые в применении инструменты обработки и помогает им быстро и более уверенно определять анатомические структуры и патологии, оценивать состояние заболевания, назначать лечение и контролировать проведение процедур.

epiq7-ultrasound-machine

Ультразвуковая система EPIQ 7

Система EPIQ 7 обеспечивает непревзойденный уровень клинической эффективности, что позволяет решать наиболее сложные задачи в области кардиологии, возникающие в настоящее время.

 

Подробнее

affiniti70

Ультразвуковая система Affiniti 70

Ультразвуковая система Affiniti 70 обеспечивает мощное сочетание производительности и рабочего процесса для быстрой и надежной постановки диагноза.

 

Подробнее

echonavigation

EchoNavigator: объединение рентгенографии и эхографии в режиме реального времени

Более глубокое понимание и уверенность при поиске и устранении проблем с помощью SmartFusion. EchoNavigator автоматически объединяет трехмерную чреспищеводную эхокардиографию и рентгенографию в режиме реального времени, чтобы вы могли интуитивно направлять свое устройство в трехмерном пространстве с более высокой скоростью.

 

Подробнее

Экспертные доклады по интеллектуальному определению анатомических структур

Видеоматериалы

*

Если вы заинтересованы в приобретении медицинского оборудования, пожалуйста, заполните форму ниже

* Обязательное поле
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Пожалуйста, укажите информацию, которая Вам необходима.
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Что это значит?
Final CEE consent

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю