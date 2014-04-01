Интеллектуальное определение анатомических структур

Функция интеллектуального определения анатомических структур изучает данные УЗИ пациента и применяет адаптивную интеллектуальную логику системы с использованием трехмерных анатомических моделей для создания более простых и воспроизводимых результатов. Инструменты интеллектуального определения анатомических структур, например HeartModel, используют усовершенствованное моделирование органов, формирование срезов изображений и надежный количественный анализ, помогая упростить проведение УЗИ, обеспечивая более высокую воспроизводимость, предоставляя при этом клиническую информацию нового уровня для решения экономических и клинических задач, возникающих в условиях современного медицинского учреждения.