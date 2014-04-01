Интеллектуальное определение анатомических структур

Технология ZeroClick для автоматического количественного анализа движения сердцаᴬ⋅ᴵ⋅ (aCMQᴬ⋅ᴵ⋅) использует механику спекл-структур для получения воспроизводимых измерений спекл-структур при общей деформации по продольной оси (GLS) в режиме 2D. Кроме того, благодаря использованию функции автоматического очерчивания области исследования, которая управляет автоматизацией в рамках приложения aCMQᴬ⋅ᴵ⋅ Q-App, вычисляется проверенная ФВ.



Технология aCMQᴬ⋅ᴵ⋅ с ZeroClick позволяет получать данные как по ФВ, так и по GLS на основе одних и тех же 2D-изображений.

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