Платформа HeartModelᴬ⋅ᴵ

Созданная на основе HeartModel платформа Dynamic HeartModel предоставляет более важные возможности в дополнение к объемам ЛЖ и ЛП, позволяя расширить области применения в клинической практике и повысить точность диагностики.

Инструмент Dynamic HeartModelA.I. отслеживает каждый кадр в пределах сердечного цикла, используя технологию трехмерного отслеживания спеклов. Движущиеся контуры границ ЛЖ и ЛП и кривые, дополнительные измерения индексов ЛЖ и ЛП и массы ЛЖ дают целостное представление о функции левых отделов сердца, движении стенки ЛЖ, а также связи между изменением объемов ЛЖ и ЛП на протяжении сердечного цикла, позволяя повысить точность диагностики. Выбор нескольких сердечных сокращений и среднее результатов сделали оценку функции сердца более надежной, чем с применением единичного сокращения у пациентов с сердечной аритмией, например с фибрилляцией предсердий.