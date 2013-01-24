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Платформа HeartModelᴬ⋅ᴵ

Платформа HeartModelᴬ⋅ᴵ⋅ Доказанная экономия времени для трехмерного количественного анализа камер сердца

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Представляем инструмент Dynamic HeartModelA.I. для более глубокого анализа

Dynamic HeartModel

Созданная на основе HeartModel платформа Dynamic HeartModel предоставляет более важные возможности в дополнение к объемам ЛЖ и ЛП, позволяя расширить области применения в клинической практике и повысить точность диагностики.

 

Инструмент Dynamic HeartModelA.I. отслеживает каждый кадр в пределах сердечного цикла, используя технологию трехмерного отслеживания спеклов. Движущиеся контуры границ ЛЖ и ЛП и кривые, дополнительные измерения индексов ЛЖ и ЛП и массы ЛЖ дают целостное представление о функции левых отделов сердца, движении стенки ЛЖ, а также связи между изменением объемов ЛЖ и ЛП на протяжении сердечного цикла, позволяя повысить точность диагностики. Выбор нескольких сердечных сокращений и среднее результатов сделали оценку функции сердца более надежной, чем с применением единичного сокращения у пациентов с сердечной аритмией, например с фибрилляцией предсердий.

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HeartModelᴬ⋅ᴵ⋅ для эхокардиографии

Повысьте свою уверенность в количественном анализе сердца в ходе выполнения повседневных рабочих процессов с применением HeartModelA.I. Этот интуитивно понятный и проверенный трехмерный инструмент обеспечивает надежную и воспроизводимую фракцию выброса (ФВ) в считанные секунды.

 

Более того, HeartModelA.I. — это единственный одобренный инструмент, предоставляющий данные по объемам ЛЖ и ЛП одновременно. Он позволяет с легкостью оценить объем ЛЖ

(который был определен как индикатор результатов лечения пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы),

чтобы получить дополнительную клиническую информацию без дополнительных затрат времени или этапов.

Инструмент HeartModelᴬ⋅ᴵ⋅ предоставляет важную информацию в считанные секунды


В рамках данного исследования было выполнено сравнение количественного анализа в режимах 2D и Live 3D HeartModelᴬ⋅ᴵ⋅ и выявлена экономия времени на 82% в режиме HeartModelᴬ⋅ᴵ⋅ при использовании автоматической функции и на 63% там, где требовалась незначительная коррекция.
aius-study-results

Исследования с HeartModelᴬ⋅ᴵ⋅

Количественный анализ левых камер сердца при трехмерной эхокардиографии с использованием автоматизированного адаптивного аналитического алгоритма: многоцентровое валидационное исследование
Многоцентровое исследование, проведенное Медведовским с соавт. (Medvedofsky et al.), показало, что трехмерная эхокардиография с применением HeartModelA.I. является точной и воспроизводимой.
Ознакомиться с исследованием

Трансторакальная трехмерная эхокардиография левых камер сердца

Количественный анализ с использованием автоматизированного адаптивного аналитического алгоритма.
Недавнее исследование, проведенное Цзан с соавт. (Tsang et al.), подтвердило преимущества HM для применения при количественном анализе

левых отделов сердца.

Ознакомиться с исследованием

Оценка размеров и функции левых камер сердца при трехмерной эхокардиографии с полностью автоматизированным программным обеспечением для выполнения количественного анализа у пациентов с фибрилляцией предсердий

Инструмент HeartModelA.I. позволяет преодолеть ограничения выполняемой вручную трехмерной эхокардиографии, как показало

недавнее исследование, проведенное Такеути с соавт. (Takeuchi et al.).

Ознакомиться с исследованием

Экспертный доклад

 

heartmodela.i.-poster

 

«Автоматизированный количественный анализ левых камер сердца при трансторакальной трехмерной эхокардиографии» — клиническое исследование, демонстрирующее экономию времени при использовании HeartModelA.I.

 

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Экспертный доклад

 

heartmodela.i.-white-paper

 

«Устранение сложности при проведении трехмерного количественного анализа в режиме реального времени» — применение HeartModelA.I. в клинической практике

 

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Брошюра

 

heartmodela.i.-white-paper-II

 

Воспроизводимая ФВ в считанные секунды: брошюра о Philips EPIQ 7 HeartModelᴬ⋅ᴵ⋅

 

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Что такое HeartModelA.I.? Посмотрите вебинар, проведенный доктором Айваном Сальго

Доктор Айван Сальго

«В наш век цифровых технологий прецизионность, точность и глубина детализации имеют важное значение. При этом клиническая медицина усложняется, как никогда прежде. …Поэтому нам приходится прикладывать действительно немалые усилия, чтобы преобразовывать данные в информацию. И именно это делает HeartModel!»

 

Доктор Айван Сальго

Количественный анализ левого предсердия, выполненный с помощью HeartModelA.I.

Доктор Венди Цзан

В этом вебинаре доктор Цзан разъясняет важность получения измерений левого предсердия как средства прогнозирования сердечно-сосудистых явлений. Посмотрите вебинар, где представлена исчерпывающая презентация преимуществ использования HeartModelA.I. для получения показателей ЛП и ЛЖ.

 

Доктор Венди Цзан

Кардиолог, доцент кафедры, Торонто

Больница общего профиля, Университет Торонто

Роль объемов ЛП при трехмерной эхокардиографии

Где найти HeartModelA.I.? 

 

Ультразвуковая система EPIQ 7

 

Инструмент HeartModelA.I. имеется в ультразвуковой системе Philips EPIQ 7. Система EPIQ 7 обеспечивает непревзойденный уровень клинической эффективности, что позволяет решать наиболее сложные задачи в области кардиологии, возникающие в настоящее время.

 

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УЗИ сердца с интеллектуальным определением анатомических структур 

 

Количественный анализ трехмерных изображений сердца с HeartModelA.I. — это следующий шаг в области интеллектуального определения анатомических структур компании Philips при проведении УЗИ. Технология AIUS использует усовершенствованное моделирование органов, формирование срезов изображений и надежный количественный анализ, помогая упростить проведение УЗИ, обеспечивая более высокую воспроизводимость, предоставляя при этом клиническую информацию нового уровня для решения экономических и клинических задач, возникающих в условиях современного медицинского учреждения.

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Подробнее об инструменте Philips HeartModelA.I. 

 

Чтобы посмотреть, как удобство управления с помощью одной кнопки в системе Philips EPIQ 7 с HeartModelA.I. позволяет упростить сложный и длительный процесс проведения трансторакальной трехмерной эхокардиографии, заполните эту форму

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Что это значит?
Final CEE consent

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Экспертный доклад
«Автоматизированный количественный анализ левых камер сердца при трансторакальной трехмерной эхокардиографии» — клиническое исследование, демонстрирующее экономию времени при использовании HeartModelA.I.
Экспертный доклад
«Устранение сложности при проведении трехмерного количественного анализа в режиме реального времени» — применение HeartModelA.I. в клинической практике
Брошюра
Воспроизводимая ФВ в считанные секунды: брошюра о Philips EPIQ 7 HeartModelᴬ⋅ᴵ⋅
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Если вы заинтересованы в приобретении медицинского оборудования, пожалуйста, заполните форму ниже

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Пожалуйста, укажите информацию, которая Вам необходима.
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Что это значит?
Final CEE consent

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю