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Ключевые слова для поиска

Релевантные данные пациета. Принятие решений на основе имеющихся данных

    Каждый из пациентов имеет собственную историю симптомов, анализов, диагностики и лечения. Структурируйте все эти разнообразные данные в четкий клинический план, отражающий все особенности пациента.
    Полное взаимодействие
    Мы стремимся создать технологии, которые будут подходить для передачи данных по всем системам в сети медицинских учреждений.
    Путь к развитию
    Настраиваемая платформа позволяет начать с отдельного решения для усовершенствования рабочего процесса в одной области, и затем дополнять его по мере необходимости до полной информационной системы вашего кардиологического отделения.
    Универсальный доступ
    Мгновенный доступ к изображениям и сведениям сердечно-сосудистых исследований с единой рабочей платформы — в любое время и практически в любом месте.
    Платформа, созданная на основе обширного
    Платформа, созданная на основе обширного клинического опыта в сочетании с инновационными технологиями, способствует успешному взаимодействию пациентов и медицинского персонала, а также облегчает работу с данными на протяжении всего процесса лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Это позволяет усовершенствовать рабочий процесс и повысить производительность медицинского учреждения.

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    Что это значит?
    Final CEE consent

    Платформа информационных технологий в кардиологии

    Графическое изображение платформы информационных технологий в кардиологии

    Многие медицинские учреждения стремятся достичь наилучшего результата лечения с наименьшими затратами. Есть необходимость стандартизировать рабочие процессы, повысить точность диагностики и качество результата лечения, а также обеспечить удобство доступа к медицинским данным.

    Стремительное увеличение количества результатов исследований часто приводит к распространению данных пациента по всему медицинскому учреждению, от разных рабочих станций и систем до разных отделений. Это увеличение количества данных также позволяет повысить точность диагностики и улучшить результаты лечения, собирая информацию из разных отделений.

    Наше информационное решение для кардиологии обеспечивает стабильный и полноценный интуитивно понятный рабочий процесс, который позволяет с легкостью работать с данными пациента кардиологического отделения. Благодаря объединенным данным с разных клинических систем по всему медицинскому учреждению можно быстро принимать решения на основе имеющихся данных в любое время и в любом месте.

    Использование возможностей единого комплексного решения

    Выбирая Philips, вы инвестируете в долгосрочные отношения. Мы стремимся помочь вам реализовать весь клинический и функциональный потенциал вашего медицинского учреждения. В основе наших решений лежит большой опыт работы, глубокие клинические знания и возможности предоставления услуг по всему миру.
    инфографика использования возможностей
    IntelliSpace Cardiovascular

    IntelliSpace Cardiovascular

    • Единая рабочая среда для кардиологического отделения
    • История болезни пациента в хронологическом порядке по данным с нескольких устройств
    • Поддержка принятия обоснованных клинических решений в любом месте оказания помощи
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    Усовершенствованные клинические приложения

    Рабочий процесс эхокардиографии

    Рабочий процесс эхокардиографии

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    Интервенционный рабочий процесс

    Интервенционный рабочий процесс

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    Рабочий процесс электрокардиографии (ЭКГ)

    Рабочий процесс электрокардиографии (ЭКГ)

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    Рабочий процесс исследований КТ/МР/ЯМ в кардиологии

    Рабочий процесс исследований КТ/МР/ЯМ в кардиологии

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    Победитель в номинации «Best in KLAS 2020»

    Система Philips IntelliSpace Cardiovascular признана победителем в номинации «Best In KLAS» в 2020 году

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    Инновационный подход к работе с информацией в партнерстве с институтом Miami Cardiac & Vascular Institute

    Ежедневные, еженедельные и ежемесячные отчеты систем Philips IntelliSpace Cardiovascular, Xper Information Management и Xper Flex Cardio значительно повышают качество оказания медицинской помощи и производительность медицинского учреждения.
    Ознакомиться с исследованием

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю