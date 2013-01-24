Платформа, созданная на основе обширного клинического опыта в сочетании с инновационными технологиями, способствует успешному взаимодействию пациентов и медицинского персонала, а также облегчает работу с данными на протяжении всего процесса лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Это позволяет усовершенствовать рабочий процесс и повысить производительность медицинского учреждения.

