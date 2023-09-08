Информационные технологии в кардиологии

Многие медицинские учреждения стремятся достичь наилучшего результата лечения с наименьшими затратами. Есть необходимость стандартизировать рабочие процессы, повысить точность диагностики и качество результата лечения, а также обеспечить удобство доступа к медицинским данным.



Стремительное увеличение количества результатов исследований часто приводит к распространению данных пациента по всему медицинскому учреждению, от разных рабочих станций и систем до разных отделений. Это увеличение количества данных также позволяет повысить точность диагностики и улучшить результаты лечения, собирая информацию из разных отделений.





Наше информационное решение для кардиологии обеспечивает стабильный и полноценный интуитивно понятный рабочий процесс, который позволяет с легкостью работать с данными пациента кардиологического отделения. Благодаря объединенным данным с разных клинических систем по всему медицинскому учреждению можно быстро принимать решения на основе имеющихся данных в любое время и в любом месте.