Информационные технологии в кардиологии

Каждый из пациентов имеет собственную историю симптомов, анализов, диагностики и лечения. Структурируйте все эти разнообразные данные в четкий клинический план, отражающий все особенности пациента.
Полное взаимодействие
Мы стремимся создать технологии, которые будут подходить для передачи данных по всем системам в сети медицинских учреждений.
Путь к развитию
Настраиваемая платформа позволяет начать с отдельного решения для усовершенствования рабочего процесса в одной области, и затем дополнять его по мере необходимости до полной информационной системы вашего кардиологического отделения.
Универсальный доступ
Мгновенный доступ к изображениям и сведениям сердечно-сосудистых исследований с единой рабочей платформы — в любое время и практически в любом месте.
Платформа, созданная на основе обширного клинического опыта в сочетании с инновационными технологиями, способствует успешному взаимодействию пациентов и медицинского персонала, а также облегчает работу с данными на протяжении всего процесса лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Это позволяет усовершенствовать рабочий процесс и повысить производительность медицинского учреждения.
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Многие медицинские учреждения стремятся достичь наилучшего результата лечения с наименьшими затратами. Есть необходимость стандартизировать рабочие процессы, повысить точность диагностики и качество результата лечения, а также обеспечить удобство доступа к медицинским данным. Стремительное увеличение количества результатов исследований часто приводит к распространению данных пациента по всему медицинскому учреждению, от разных рабочих станций и систем до разных отделений. Это увеличение количества данных также позволяет повысить точность диагностики и улучшить результаты лечения, собирая информацию из разных отделений. Наше информационное решение для кардиологии обеспечивает стабильный и полноценный интуитивно понятный рабочий процесс, который позволяет с легкостью работать с данными пациента кардиологического отделения. Благодаря объединенным данным с разных клинических систем по всему медицинскому учреждению можно быстро принимать решения на основе имеющихся данных в любое время и в любом месте.
Многие медицинские учреждения стремятся достичь наилучшего результата лечения с наименьшими затратами. Есть необходимость стандартизировать рабочие процессы, повысить точность диагностики и качество результата лечения, а также обеспечить удобство доступа к медицинским данным.
Стремительное увеличение количества результатов исследований часто приводит к распространению данных пациента по всему медицинскому учреждению, от разных рабочих станций и систем до разных отделений. Это увеличение количества данных также позволяет повысить точность диагностики и улучшить результаты лечения, собирая информацию из разных отделений.
Наше информационное решение для кардиологии обеспечивает стабильный и полноценный интуитивно понятный рабочий процесс, который позволяет с легкостью работать с данными пациента кардиологического отделения. Благодаря объединенным данным с разных клинических систем по всему медицинскому учреждению можно быстро принимать решения на основе имеющихся данных в любое время и в любом месте.
Выбирая Philips, вы инвестируете в долгосрочные отношения. Мы стремимся помочь вам реализовать весь клинический и функциональный потенциал вашего медицинского учреждения. В основе наших решений лежит большой опыт работы, глубокие клинические знания и возможности предоставления услуг по всему миру.
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