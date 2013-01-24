Лечение заболеваний сердца менее инвазивными методами не было бы возможно без контроля по изображению в реальном времени. Чрескожное закрытие ушка левого предсердия и транскатетерная имплантация клапана аорты для процедур TAVI требуют исключительной анатомической детализации и хорошей визуализации в реальном времени для точного выбора размера и размещения приспособлений. Развитие мультимодального контроля по изображению в реальном времени, интервенционных средств и визуализационных систем помогает упростить эти процедуры и снизить риск для пациентов.