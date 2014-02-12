Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Решения для терапии респираторных заболеваний

Благодаря почти 40-летнему опыту в области респираторных заболеваний решения Philips помогают облегчить процесс терапии для пациентов.

 

Являясь одним из мировых лидеров в области технологий здравоохранения, Philips предлагает инновационные компрессорные небулайзеры1, современные спейсеры2, дыхательные тренажеры Threshold с сопротивлением на вдохе (IMT3) и выдохе (PEP4) и пикфлоуметры для измерения пиковой скорости выдоха5. Philips может помочь подобрать подходящие устройства для ваших пациентов, чтобы увеличить приверженность терапии и повысить удовлетворенность пациентов.

Технология SideStream

 

В наших компрессорных небулайзерах1 используется технология SideStream. За счет особого расположения отверстий (воздушный и лекарственный потоки разделены и не пересекаются) SideStream обеспечивает стабильный поток аэрозоля и уменьшает скорость изнашивания при частом использовании.

 

Конструкция сопла небулайзера позволяет компрессору всасывать больше воздуха с помощью эффекта Вентури, что ускоряет доставку лекарства, поэтому время процедуры составляет всего 6-8 мин.*

InnoSpire Go видео
Значок онлайн обучения

Обучение и тренинги

 

Компания Philips организует и поддерживает различные образовательные инициативы, направленные на повышение профессионального уровня врачей, руководителей здравоохранения, технических специалистов и медицинского персонала среднего звена.

 

Узнайте больше о предстоящих обучающих мероприятиях при поддержке Philips, доступных в записи вебинарах и ресурсах для самостоятельного изучения

Узнать больше

Введение лекарств

Philips предлагает полную линейку продуктов для респираторного введения препаратов, надежную и простую в применении. Это позволяет дать пациентам возможность самостоятельно наблюдать за состоянием дыхания и эффективно применять препараты.

* В зависимости от типа и дозировки лекарственного средства

 

  1. Система компрессорная ингаляционная InnoSpire РУ №РЗН 2017/5372 от 14.02.2018, Система компрессорная ингаляционная Sami the Seal РУ №РЗН 2018/6873 от 28.02.2018, Система компрессорная ингаляционная InnoSpire Deluxe РУ РЗН 2018/6875 от 28.02.2018
  2. Спейсер OptiChamber Diamond с принадлежностями РУ №РЗН 2013/769 от 10.02.2017
  3. Тренажер дыхательный Threshold c принадлежностями РУ №ФСЗ 2011/09168 от 12.02.2014
  4. Тренажер дыхательный Threshold c принадлежностями РУ №ФСЗ 2011/09168 от 12.02.2014
  5. Пикфлоуметр Personal Best с принадлежностями РУ №ФСЗ 2011/09166 от 27.02.2014

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю