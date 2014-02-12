Введение лекарств

В наших компрессорных небулайзерах1 используется технология SideStream. За счет особого расположения отверстий (воздушный и лекарственный потоки разделены и не пересекаются) SideStream обеспечивает стабильный поток аэрозоля и уменьшает скорость изнашивания при частом использовании.

Конструкция сопла небулайзера позволяет компрессору всасывать больше воздуха с помощью эффекта Вентури, что ускоряет доставку лекарства, поэтому время процедуры составляет всего 6-8 мин.*