Введение лекарств

Благодаря почти 40-летнему опыту в области респираторных заболеваний решения Philips помогают облегчить процесс терапии для пациентов.
Являясь одним из мировых лидеров в области технологий здравоохранения, Philips предлагает инновационные компрессорные небулайзеры1, современные спейсеры2, дыхательные тренажеры Threshold с сопротивлением на вдохе (IMT3) и выдохе (PEP4) и пикфлоуметры для измерения пиковой скорости выдоха5. Philips может помочь подобрать подходящие устройства для ваших пациентов, чтобы увеличить приверженность терапии и повысить удовлетворенность пациентов.