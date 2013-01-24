Обновления SmartPath для МРТ

Получение высококачественных изображений с высокой скоростью возможно благодаря использованию нашей цифровой широкополосной архитектуры dStream. Оцените повышение отношения «сигнал-шум» на 40%*, а также повышение пропускной способности благодаря использованию независимой от каналов РЧ-технологии, которая облегчает процедуру обновления.
Апгрейд SmartPath to dStream предоставляет доступ к полному пакету опций dStream; при этом пользователю не требуется выполнять установку полностью новой системы. Ему будет предоставлена быстрая и экономичная возможность перейти на новый уровень работы с цифровой МР-системой.
Апгрейд Smartpath to dStream без замены туннеля является большим достижением, которое действительно выделяет компанию Philips среди других".
Профессор и врач Ч. Трувит (C. Truwit), доктор наук, глава отделения радиологии
Медицинский центр Hennepin County Medical Center, Миннеаполис, Миннесота, США
Программа обновления SmartPath to dStream существенно продлевает срок службы системы. Клиент приобретает практически новую систему по значительно сниженной стоимости по сравнению со стоимостью полностью новой системы. Клиенту не требуется приобретать новую МР-систему. Магнит может оставаться в кабинете для исследований на период обновления, в результате чего процесс обновления доставляет меньше неудобств всему лечебному учреждению, чем монтаж новой системы.
Узнайте о том, как легко можно трансформировать текущую МР-систему компании Philips и получить новую систему dStream с цифровой широкополосной архитектурой.
Наши программные решения предоставляют вам широкий диапазон клинических приложений. Используйте инструмент выбора для поиска требуемых клинических приложений, соответствующих вашим потребностям.
Инструмент выбора клинических приложений будет вашим помощником в выборе приложений, доступных вам после обновления SmartPath to dStream.
МР-исследование может стать приятным событием, а не пугающей медицинской процедурой. Находясь в туннеле магнита, пациенты в положении «головой вперед» могут полностью погрузиться в отвлекающее и успокаивающее визуальное/звуковое сопровождение процедуры. Голосовые инструкции могут подаваться пациентам через наушники, помогая пациентам расслабиться и находиться неподвижно для получения изображения хорошего качества.
Клинические исследования практически всех анатомических структур
Изучите более 100 клинических исследований, выполненных вашими коллегами со всего мира, в рамках которых демонстрируется польза цифровой МР-технологии компании при выполнении визуализации.
Клинические исследования практически всех анатомических структур
Изучите более 100 клинических исследований, выполненных вашими коллегами со всего мира, в рамках которых демонстрируется польза цифровой МР-технологии компании при выполнении визуализации.
Клинические исследования практически всех анатомических структур
Изучите более 100 клинических исследований, выполненных вашими коллегами со всего мира, в рамках которых демонстрируется польза цифровой МР-технологии компании при выполнении визуализации.
Клинические исследования практически всех анатомических структур
Изучите более 100 клинических исследований, выполненных вашими коллегами со всего мира, в рамках которых демонстрируется польза цифровой МР-технологии компании при выполнении визуализации.