Обновления SmartPath для МРТ

Получение высококачественных изображений с высокой скоростью возможно благодаря использованию нашей цифровой широкополосной архитектуры dStream. Оцените повышение отношения «сигнал-шум» на 40%*, а также повышение пропускной способности благодаря использованию независимой от каналов РЧ-технологии, которая облегчает процедуру обновления.

Апгрейд SmartPath to dStream предоставляет доступ к полному пакету опций dStream; при этом пользователю не требуется выполнять установку полностью новой системы. Ему будет предоставлена быстрая и экономичная возможность перейти на новый уровень работы с цифровой МР-системой.