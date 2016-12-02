Обновления SmartPath для МРТ

Несмотря на то что технология dStream является встроенным компонентом новых МР-систем Ingenia, владельцы более старых версий систем теперь могут также воспользоваться всеми преимуществами непревзойденной клинической производительности, отметить потрясающие условия для пациентов, а также приятную экономическую сторону. Обновление SmartPath до версии dStream представляет собой экономичный вариант создания МР-системы с цифровой широкополосной архитектурой; данное обновление доступно для систем Achieva и Intera.
Профессор Андреа Фалини (Prof. Andrea Falini), глава отделения нейрорадиологии в больнице San Raffaele Hospital г. Милан в Италии, обсуждает преимущества обновления SmartPath до версии dStream в системе Philips Achieva
Получение высококачественных изображений с высокой скоростью возможно благодаря использованию нашей цифровой широкополосной архитектуры dStream. Оцените повышение отношения «сигнал-шум» на 40%*, а также повышение пропускной способности благодаря использованию независимой от каналов РЧ-технологии, которая облегчает процедуру обновления. Апгрейд SmartPath to dStream предоставляет доступ к полному пакету опций dStream; при этом пользователю не требуется выполнять установку полностью новой системы. Ему будет предоставлена быстрая и экономичная возможность перейти на новый уровень работы с цифровой МР-системой.
Получение высококачественных изображений с высокой скоростью возможно благодаря использованию нашей цифровой широкополосной архитектуры dStream. Оцените повышение отношения «сигнал-шум» на 40%*, а также повышение пропускной способности благодаря использованию независимой от каналов РЧ-технологии, которая облегчает процедуру обновления.
Апгрейд SmartPath to dStream предоставляет доступ к полному пакету опций dStream; при этом пользователю не требуется выполнять установку полностью новой системы. Ему будет предоставлена быстрая и экономичная возможность перейти на новый уровень работы с цифровой МР-системой.
* Повышение отношения «сигнал-шум» в системе с технологией dStream на 40% по сравнению с нецифровой системой Achieva
Апгрейд Smartpath to dStream без замены туннеля является большим достижением, которое действительно выделяет компанию Philips среди других".
Профессор и врач Ч. Трувит (C. Truwit), доктор наук, глава отделения радиологии
Медицинский центр Hennepin County Medical Center, Миннеаполис, Миннесота, США
Программа обновления SmartPath to dStream существенно продлевает срок службы системы. Клиент приобретает практически новую систему по значительно сниженной стоимости по сравнению со стоимостью полностью новой системы. Клиенту не требуется приобретать новую МР-систему. Магнит может оставаться в кабинете для исследований на период обновления, в результате чего процесс обновления доставляет меньше неудобств всему лечебному учреждению, чем монтаж новой системы.
Программа обновления SmartPath to dStream существенно продлевает срок службы системы. Клиент приобретает практически новую систему по значительно сниженной стоимости по сравнению со стоимостью полностью новой системы. Клиенту не требуется приобретать новую МР-систему. Магнит может оставаться в кабинете для исследований на период обновления, в результате чего процесс обновления доставляет меньше неудобств всему лечебному учреждению, чем монтаж новой системы.
Благодаря данному обновлению передовую МР-систему можно использовать в течение дополнительных 10 лет без необходимости покупки абсолютно новой системы.
Узнайте о том, как легко можно трансформировать текущую МР-систему компании Philips и получить новую систему dStream с цифровой широкополосной архитектурой.
Узнайте о том, как легко можно трансформировать текущую МР-систему компании Philips и получить новую систему dStream с цифровой широкополосной архитектурой.
Система Achieva 3.0T TX
Система Achieva 3.0T
Система Achieva XR
Система Achieva 1.5T
Система Intera 1.5T (ACS-NT)
Наши программные решения предоставляют вам широкий диапазон клинических приложений. Используйте инструмент выбора для поиска требуемых клинических приложений, соответствующих вашим потребностям.
Инструмент выбора клинических приложений будет вашим помощником в выборе приложений, доступных вам после обновления SmartPath to dStream.
Наши программные решения предоставляют вам широкий диапазон клинических приложений. Используйте инструмент выбора для поиска требуемых клинических приложений, соответствующих вашим потребностям.
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Клинические исследования практически всех анатомических структур
Изучите более 100 клинических исследований, выполненных вашими коллегами со всего мира, в рамках которых демонстрируется польза цифровой МР-технологии компании при выполнении визуализации.
Клинические исследования практически всех анатомических структур
Изучите более 100 клинических исследований, выполненных вашими коллегами со всего мира, в рамках которых демонстрируется польза цифровой МР-технологии компании при выполнении визуализации.
Клинические исследования практически всех анатомических структур
Изучите более 100 клинических исследований, выполненных вашими коллегами со всего мира, в рамках которых демонстрируется польза цифровой МР-технологии компании при выполнении визуализации.
Клинические исследования практически всех анатомических структур
Изучите более 100 клинических исследований, выполненных вашими коллегами со всего мира, в рамках которых демонстрируется польза цифровой МР-технологии компании при выполнении визуализации.
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