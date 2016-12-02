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Обновления SmartPath для МРТ
программа обновлений систем МРТ SmartPath

Сервисная программа обновлений систем МРТ  SmartPath

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    Что это значит?

    Final CEE consent

    Несмотря на то что технология dStream является встроенным компонентом новых МР-систем Ingenia, владельцы более старых версий систем теперь могут также воспользоваться всеми преимуществами непревзойденной клинической производительности, отметить потрясающие условия для пациентов, а также приятную экономическую сторону. Обновление SmartPath до версии dStream представляет собой экономичный вариант создания МР-системы с цифровой широкополосной архитектурой; данное обновление доступно для систем Achieva и Intera.

    Профессор Андреа Фалини

    Профессор Андреа Фалини (Prof. Andrea Falini), глава отделения нейрорадиологии в больнице San Raffaele Hospital г. Милан в Италии, обсуждает преимущества обновления SmartPath до версии dStream в системе Philips Achieva

    Smartpath to dStream

     

    Получение высококачественных изображений с высокой скоростью возможно благодаря использованию нашей цифровой широкополосной архитектуры dStream. Оцените повышение отношения «сигнал-шум» на 40%*, а также повышение пропускной способности благодаря использованию независимой от каналов РЧ-технологии, которая облегчает процедуру обновления.

     

    Апгрейд SmartPath to dStream предоставляет доступ к полному пакету опций dStream; при этом пользователю не требуется выполнять установку полностью новой системы. Ему будет предоставлена быстрая и экономичная возможность перейти на новый уровень работы с цифровой МР-системой. 

    Узнайте больше об обновлении SmartPath до версии dStream

    * Повышение отношения «сигнал-шум» в системе с технологией dStream на 40% по сравнению с нецифровой системой Achieva

    Апгрейд Smartpath to dStream без замены туннеля является большим достижением, которое действительно выделяет компанию Philips среди других".

    Профессор и врач Ч. Трувит (C. Truwit), доктор наук, глава отделения радиологии

    Медицинский центр Hennepin County Medical Center, Миннеаполис, Миннесота, США

    Продлите срок службы вашей системы

     

    Программа обновления SmartPath to dStream существенно продлевает срок службы системы. Клиент приобретает практически новую систему по значительно сниженной стоимости по сравнению со стоимостью полностью новой системы. Клиенту не требуется приобретать новую МР-систему. Магнит может оставаться в кабинете для исследований на период обновления, в результате чего процесс обновления доставляет меньше неудобств всему лечебному учреждению, чем монтаж новой системы.

    Мужчина, находящийся внутри МР-системы SmartPath

    Благодаря данному обновлению передовую МР-систему можно использовать в течение дополнительных 10 лет без необходимости покупки абсолютно новой системы.

    Легкий процесс обновления SmartPath to dStream

     

    Узнайте о том, как легко можно трансформировать текущую МР-систему компании Philips и получить новую систему dStream с цифровой широкополосной архитектурой.

    DStream

    Обновление МР-системы SmartPath доступно для следующих МР-систем

    МР-устройство Achieva 3

    Система Achieva 3.0T TX

    МР-устройство Achieva 3t

    Система Achieva 3.0T

    МР-устройство Achieva XR

    Система Achieva XR

    МР-устройство Achieva 1.5t

    Система Achieva 1.5T

    МР-устройство Achieva 1.5t acs nt

    Система Intera 1.5T (ACS-NT)

    Инструмент выбора ПО

    Найдите клинические приложения, соответствующие именно вашим потребностям

     

    Наши программные решения предоставляют вам широкий диапазон клинических приложений. Используйте инструмент выбора для поиска требуемых клинических приложений, соответствующих вашим потребностям.

    Инструмент выбора клинических приложений будет вашим помощником в выборе приложений, доступных вам после обновления SmartPath to dStream.

    Инструмент выбора клинических приложений
    Различия устройств

    MR Body Map

     

    Клинические исследования практически всех анатомических структур

     

    Изучите более 100 клинических исследований, выполненных вашими коллегами со всего мира, в рамках которых демонстрируется польза цифровой МР-технологии компании при выполнении визуализации.

    Клинические исследования практически всех анатомических структур

     

    Изучите более 100 клинических исследований, выполненных вашими коллегами со всего мира, в рамках которых демонстрируется польза цифровой МР-технологии компании при выполнении визуализации.

    Клинические исследования практически всех анатомических структур

     

    Изучите более 100 клинических исследований, выполненных вашими коллегами со всего мира, в рамках которых демонстрируется польза цифровой МР-технологии компании при выполнении визуализации.

    Клинические исследования практически всех анатомических структур

     

    Изучите более 100 клинических исследований, выполненных вашими коллегами со всего мира, в рамках которых демонстрируется польза цифровой МР-технологии компании при выполнении визуализации.

    Узнать больше

    Познакомьтесь с широкой линейкой обновлений и программ встречной продажи SmartPath:

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

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