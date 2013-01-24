Обновления SmartPath для ангиографических систем

На основании экспертной оценки для 18 типов клинических исследований проводимых на 3840 пациентах, можно сделать одно заключение - вы можете добиться значительного снижения дозы для различных типов исследований используюя данную технологию.
Наши программы навигации в реальном времени в сочетании с технологией широкоэкранного просмотра помогают специалистам проводить усовершенствованные процедуры посредством «интеллектуальной» и понятной интеграции изображений, полученных на разных устройствах, в момент проведения терапии. Таким образом врачи могут ставить надежные диагнозы и выполнять мониторинг проведения терапии в реальном времени.
Продлите срок службы имеющейся лаборатории для интервенционных процедур. Программа конверсии Philips SmartPath Catalyst представляет собой практичное и экономичное средство для преобразования текущей системы в передовую интервенционную систему Philips Azurion.