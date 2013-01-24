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Обновления SmartPath для ангиографических систем
    Обновления SmartPath для ангиографических систем

    Обновления SmartPath для ангиографических систем

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    Что это значит?
    Final CEE consent
    Насладитесь превосходной визуализацией при минимальной дозе облучения благодаря обновлению AlluraClarity. Продлите срок службы имеющейся лаборатории для интервенционных процедур с помощью программы конверсии Catalyst. Либо начните проводить усовершенствованные процедуры в радиологии, кардиологии, нейрорадиологии и онкологии с помощью программ навигации в реальном времени.
    Линейка систем Philips AlluraClarity, получение надежных данных каждый раз
    Посмотрите данное видео о том как системы с технологией ClarityIQ реализовывают свой потенциал

    Линейка систем Philips AlluraClarity, получение надежных данных каждый раз

     

    При проведении интервенционных процедур вы хотите быть уверенными в том, что вы видите - каждый раз. Обновление AlluraClarity  с технологией Clarity iQ позволяет добиться этого при минимальных дозах.

     

    На основании экспертной оценки для 18 типов клинических исследований проводимых на 3840 пациентах, можно сделать одно заключение - вы можете добиться значительного снижения дозы для различных типов исследований используюя данную технологию.

    Интервенционные программные приложения и визуализация

     

    Наши программы навигации в реальном времени в сочетании с технологией широкоэкранного просмотра помогают специалистам проводить усовершенствованные процедуры посредством «интеллектуальной» и понятной интеграции изображений, полученных на разных устройствах, в момент проведения терапии. Таким образом врачи могут ставить надежные диагнозы и выполнять мониторинг проведения терапии в реальном времени.
    Stentboost live

    StentBoost Live

    • Усиленная визуализация стента в режиме реального времени
    • Увеличение эффективности процедуры благодаря виртуальному обездвиживанию коронарного стента на бьющемся сердце
    • Простая интеграция в стандартный рабочий процесс ЧКВ
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    Smartperfusion

    SmartPerfusion

    • Точное определение области недостаточной перфузии для планирования терапии
    • Протоколы для сравнения зон интереса до и после проведения реваскуляризации или эмболизации
    • Непревзойденная поддержка для нейро, окно и периферических сосудистых вмешательств (КИНК)
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    Dynamic coronary

    Dynamic Coronary Roadmap

    • Точная навигация с цветной динамической адаптивной картой коронарных сосудов, совмещенной с рентгеноскопией в реальном времени
    • Критическое снижение расхода контрастного вещества
    • Простая интеграция в стандартный рабочий процесс ЧКВ с  широким спектром применения –от рутинных до самых сложных случаев
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    Конверcия Catalyst

     

    Продлите срок службы имеющейся лаборатории для интервенционных процедур. Программа конверсии Philips SmartPath Catalyst представляет собой практичное и экономичное средство для преобразования текущей системы в передовую интервенционную систему Philips Azurion.
    catalyst
    Программа конверсии Catalyst позволяет обновить имеющуюся систему, в результате чего она будет работать как абсолютно новая система. В ходе данного преобразования мы сохраняем важные структурные компоненты текущей лаборатории визуализации Philips, таким образом сокращая количество затрат. И при этом мы добавляем новые функциональные компоненты в систему, например блок визуализации и управления, а также новые плоский детектор и рентгеновскую трубку.
    Преимущества:
    • Обновление системы
    • Сокращение затрат
    • Минимальные строительные работы в помещении
    • Повышенное качество изображений
    • Более эффективный рабочий процесс
    • Сокращение времени простоя оборудования
    • Возможность прохождение курса обучения
    • Поддержка и гарантия
    • Сохранение количества принимаемых пациентов
    Изучите программу преобразования SmartPath Catalyst
    Используйте наш Калькулятор пользы и узнайте, какова действительная выгода от преобразования SmartPath Catalyst.

    Программа конверсии SmartPath Catalyst доступна для следующих систем:

    Интервенционная рентгеновская система Allura как внутрибольничное решение
    Integris Monoplane
    Интервенционная рентгеновская система Allura
    Integris Biplane
    Allura xper fd
    Allura Xper FD версии 1

    Вы бы хотели наблюдать за процессом преобразования старой системы в новую в виртуальной 3D-среде?

    Познакомьтесь с нашей новой опцией погружения в виртуальную реальность

    Познакомьтесь с широкой линейкой обновлений и программ SmartPath:

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    Я понимаю

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю