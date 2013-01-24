Оптимизируйте имеющийся рабочий процесс:
Вы можете выбрать требуемое приложение из более чем 70 приложений для различных модальностей с целью применения в различных клинических областях, включая приложения для кардиологических, онкологических, неврологических, пульмонологических и ортопедических исследований.
Данный полный комплект клинических приложений разработан на основе концепции непрерывного развития. Каждая версия, выпускаемая с 2011 года, имела новые усовершенствованные опции для IntelliSpace Portal в сочетании с инновациями, которые развиваются вместе с вами.
Каждая версия включает все большее число преимуществ, обеспечиваемых за счет новых инструментов и приложений».
Доктор Хавьер Аларкон Родригез (Javier Alarcon Rodriguez), торакальный рентгенолог
Больница Hospital General Universitario, Грегорио Мараньон, Испания
Благодаря решению SmartPath вы можете обновить вашу текущую рабочую станцию (или серверное решение) Philips и переместить имеющиеся лицензии приложений в систему IntelliSpace Portal. Оцените улучшенные возможности приложений в сравнении с предыдущим поколением рабочих станций Extended Brilliance (EBW) и рабочих станций МРТ (EWS).
Вы получите новейшие приложения с передовыми клиническими возможностями, к которым относятся: