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Обновления SmartPath в сфере экспертного анализа данных

Обновления SmartPath в сфере экспертного анализа данных

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    Что это значит?
    Final CEE consent
    IntelliSpace Portal - это решение для экспертного анализа данных, предназначенное для облегчения диагностики, последующего наблюдения и обмена данными в различных клинических областях. SmartPath обеспечивает доступ ко всем опциям решения IntelliSpace Portal, с возможностью обновления рабочей станции и программного обеспечения установленного ранее.

    Единое комплексное решение

    Значок видео на youtube: IntelliSpace Portal 11 уровня учреждения

    Оптимизируйте имеющийся клинический рабочий процесс

    IntelliSpace Portal предоставляет единое комплексное решение, позволяющее вам работать быстро и эффективно, при этом повышая точность диагностики, особенно в процессе изучения результатов и последующего наблюдения за сложными случаями.
    Работа в едином пользовательском интерфейсе, обеспечивающем доступ к приложениям из любого места отделения и интеграцию баз данных различных учреждений*.

    Оптимизируйте имеющийся рабочий процесс:

    • Множество методов, единая интегрированная платформа
    • Несколько клинических областей, единый стандарт для проведения диагностики
    • Много экспертных систем, единый рабочий процесс
    • Единый отчет о состоянии здоровья пациента
    • Множество наборов данных пациента, единое их представление
    *За подробной информацией о поддержке нескольких систем обращайтесь в региональное представительство компании Philips.
    Узнайте больше о IntelliSpace Portal

    Расширьте имеющиеся клинические возможности с помощью усовершенствованных приложений для визуализации и экспертного анализа данных

    Обзор приложения

    Вы можете выбрать требуемое приложение из более чем 70 приложений для различных модальностей с целью применения в различных клинических областях, включая приложения для кардиологических, онкологических, неврологических, пульмонологических и ортопедических исследований.

     

    Данный полный комплект клинических приложений разработан на основе концепции непрерывного развития. Каждая версия, выпускаемая с 2011 года, имела новые усовершенствованные опции для IntelliSpace Portal в сочетании с инновациями, которые развиваются вместе с вами.

    Узнать больше
    Каждая версия включает все большее число преимуществ, обеспечиваемых за счет новых инструментов и приложений».

    Доктор Хавьер Аларкон Родригез (Javier Alarcon Rodriguez), торакальный рентгенолог

    Больница Hospital General Universitario, Грегорио Мараньон, Испания

    Обновление программно-аппаратного обеспечения рабочей станции  

    Значок встречной продажи

    Благодаря решению SmartPath вы можете обновить вашу текущую рабочую станцию (или серверное решение) Philips и переместить имеющиеся лицензии приложений в систему IntelliSpace Portal. Оцените улучшенные возможности приложений в сравнении с предыдущим поколением рабочих станций Extended Brilliance (EBW) и  рабочих станций  МРТ (EWS).

     

    Вы получите новейшие приложения с передовыми клиническими возможностями, к которым относятся:

    • Анализ сосудов для КТ и МРТ; теперь данная опция доступна в одном приложении с усовершенствованными функциями: Multi Modality Advanced Vessel Analysis (AVA).
    • Отображение диффузии, перфузии, визуализация тензоных данных диффузии, функциональной МРТ и результатов спектроскопии в одном окне

    Познакомьтесь с широкой линейкой обновлений и программ встречной продажи SmartPath:

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю