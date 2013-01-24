Обновления SmartPath для КТ

Brilliance iCT1
Ingenuity CT2
Brilliance CT 64-срезовая конфигурация3
1. РУ № ФСЗ 2010/08077 Томограф компьютерный Brilliance iCT с принадлежностями
2. РУ № ФСЗ 2011/09948 Томограф компьютерный Ingenuity CT с принадлежностями
3. Томограф компьютерный Brilliance CT с принадлежностями, вариант исполнения Brilliance CT 64 среза
Каждый пациент по-своему уникален и каждое исследование требует индивидуального подхода. Программная платформа Philips iPatient позволяет учитывать особенности каждого пациента и достигнуть оптимальных* качества изображения и дозы облучения, что обеспечивет стабильность результатов при проведении различных исследований.
Кроме того, iPatient дает возможность сканирования срочных и сложных случаев быстрее и более последовательно. Согласно статистике исследование проходит на 24% быстрее, при этом количество действий оператора сокращается на 66%[2]. Это положительно сказывается на пропускной способности и возможности увеличить пациентопоток клиники.
Brilliance iCT
Ingenuity CT
Brilliance CT 64-срезовая конфигурация
iDose4 Premium Package включает в себя две передовые технологии, способные повысить качество изображений и обеспечить снижение дозы облучения пациента.
Технология iDose4 повышает качество изображений*, снижая уровень шума, предотвращая появление артефактов и увеличивая пространственное разрешение при низкой лучевой нагрузке. Применение iDose4 позволяет получить качественные изображения при низкой дозе облучения и малом количестве вводимого контрастного вещества.
Технология O-MAR подавляет артефакты, вызываемые крупными ортопедическими имплантатами.
Вместе они способствуют высокому качеству изображений и устранению артефактов для повышения достоверности диагностики. Реконструкция для большинства стандартных протоколов выполняется менее, чем за 1 минуту.
*Улучшение качества изображения определяется как улучшение пространственного разрешения и/или снижение уровня шума при испытаниях с использованием фантомов.
Brilliance iCT
Ingenuity CT
Brilliance CT 64-срезовая конфигурация