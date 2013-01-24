Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Обновления SmartPath для КТ
SmartPath

Сервисная программа обновлений систем компьютерной томографии SmartPath

Свяжитесь с нами
    *

    Если вы заинтересованы в приобретении медицинского оборудования, пожалуйста, заполните форму ниже

    * Обязательное поле
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    Пожалуйста, укажите информацию, которая Вам необходима.
    We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
    *
    *

    Что это значит?
    Final CEE consent
    Наша компания постоянно совершенствует технологии в области компьютерной томографии, чтобы предложить вам наилучшие решения для повышения скорости работы, точности диагностики и уменьшения лучевой нагрузки на пациента. Сервисная программа SmartPath предлагает возможность обновить имеющееся в вашем учреждении оборудование различными программно-аппаратными пакетами, продлив срок его службы и обеспечив вам преимущества использования передовых решений. 
    Уильям Гай Вейголд
    Доктор Уильям Гай Вейголд (Wm. Guy Weigold), член Американской коллегии кардиологов, член общества сердечно-сосудистой компьютерной томографии, руководитель отделения сердечной компьютерной томографии в MedStar Washington Hospital Center, руководитель центральной лаборатории сердечной компьютерной томографии в MedStar Health Research Institute рассказывает о возможностях итеративной модельной реконструкции (IMR).

    Итеративная модельная реконструкция (IMR)

    Шумы и артефакты на изображениях ограничивают возможности визуализации необходимых структур. Технология Philips IMR задает новое направление в развитии качества КТ-изображений, обеспечивая практически полное отсутствие шумов в изображениях и существенное улучшение качества изображений в сочетании с заметным снижением лучевой нагрузки1
    Итеративная модельная реконструкция
    Итеративная модельная реконструкция отличается улучшением показателя низкоконтрастного разрешения, обеспечивая надежную диагностику схожих по плотности структур. Преимущества IMR особенно очевидны при диагностике онкологических и кардиологических заболеваний, а также педиатрии. Время реконструкции для большинства стандартных протоколов составляет не более 3 минут*.
    Узнайте о принципах работы iMR
    * Необходима поддержка технологии IMR Platinum.

    Обновление SmartPath IMR доступно для следующих КТ-систем*:

    * Для возможности установки данного обновления может потребоваться предварительное повышение версии программного обеспечения.
    Ict

    Brilliance iCT1

    Ingenuity Core
    Ingenuity ct

    Ingenuity CT2

    Ingenuity Core
    Ingenuity Core
    Brilliance ct 64

    Brilliance CT 64-срезовая конфигурация3

    Ingenuity Core
    Ingenuity Core

    1. РУ № ФСЗ 2010/08077 Томограф  компьютерный Brilliance iCT с принадлежностями

    2. РУ № ФСЗ 2011/09948 Томограф  компьютерный Ingenuity CT с принадлежностями

    3. Томограф компьютерный Brilliance CT с принадлежностями, вариант исполнения Brilliance CT 64 среза

    Пациентоориентированный рабочий процесс и стабильность результатов

    Каждый пациент по-своему уникален и каждое исследование требует индивидуального подхода. Программная платформа Philips iPatient позволяет учитывать особенности каждого пациента и достигнуть оптимальных* качества изображения и дозы облучения, что обеспечивет стабильность результатов при проведении различных исследований.

     

    Кроме того, iPatient дает возможность сканирования срочных и сложных случаев быстрее и более последовательно. Согласно статистике исследование проходит на 24% быстрее, при этом количество действий оператора сокращается на 66%[2]. Это положительно сказывается на пропускной способности и возможности увеличить пациентопоток клиники.
    * Под «оптимальными» подразумевается использование программных методик, упрощающих настройку параметров сканирования, а также контроль качества изображения и дозы облучения.
    Узнайте о принципах работы iPatient
    Логотип iPatient
    iPatient предоставляет персонализированный рабочий процесс и стабильность результатов при каждом КТ-исследовании

    Обновление SmartPath iPatient доступно для следующих КТ-систем*:

    * Для возможности установки данного обновления может потребоваться предварительное повышение версии программного обеспечения.
    Ict

    Brilliance iCT

    Ingenuity Core
    Ingenuity ct

    Ingenuity CT

    Ingenuity Core
    Ingenuity Core
    Ct 64 channel

    Brilliance CT 64-срезовая конфигурация

    Ingenuity Core
    Ingenuity Core

    Высокое качество изображения с меньшим числом артефактов

    Высокое качество изображения с меньшим числом артефактов
    Совместное использование технологий iDose4 и O-MAR приводит к получению изображений высокого качества и сокращению количества артефактов

    iDose4 Premium Package включает в себя две передовые технологии, способные повысить качество изображений и обеспечить снижение дозы облучения пациента.

    Технология iDose4 повышает качество изображений*, снижая уровень шума, предотвращая появление артефактов и увеличивая пространственное разрешение при низкой лучевой нагрузке. Применение iDose4 позволяет получить качественные изображения при низкой дозе облучения и малом количестве вводимого контрастного вещества.

    Технология O-MAR подавляет артефакты, вызываемые крупными ортопедическими имплантатами.

     

    Вместе они способствуют высокому качеству изображений и устранению артефактов для повышения достоверности диагностики. Реконструкция для большинства стандартных протоколов выполняется менее, чем за 1 минуту.

     

    *Улучшение качества изображения определяется как улучшение пространственного разрешения и/или снижение уровня шума при испытаниях с использованием фантомов.
    Узнайте больше о технологии iDose⁴
    Узнайте больше о технологии O-MAR

    Обновления пакета SmartPath iDose4 Premium доступно для следующих КТ-систем*:

    *Для возможности установки данного обновления может потребоваться предварительное повышение версии программного обеспечения.
    Ict

    Brilliance iCT

    Ingenuity Core
    Ingenuity Core 128

    Ingenuity CT

    Ingenuity Core
    Ingenuity Core
    Ct 64 channel

    Brilliance CT 64-срезовая конфигурация

    Ingenuity Core
    Ingenuity Core
    Решение для контроля лучевой нагрузки DoseWise Portal

    Решение для контроля лучевой нагрузки DoseWise Portal

     

    DoseWise Portal — это веб-решение, не привязанное к конкретной марке оборудования; оно обеспечивает сбор, измерение, анализ и документирование лучевой нагрузки на пациентов и персонал, помогая наладить контроль над качеством и эффективностью обслуживания, а также безопасностью для сотрудников и пациентов. 

     

    Обратитесь к менеджеру по продажам, чтобы получить информацию о возможности установки решения DoseWise Portal в вашем учреждении.

    Узнайте больше о DoseWise Portal

    Познакомьтесь с широкой линейкой обновлений и программ SmartPath:

    [1] В клинической практике технология IMR может снизить дозу КТ, однако результат зависит от клинической задачи, телосложения пациента, анатомической области и методов работы. Чтобы установить необходимую дозу для получения изображений диагностического качества, необходимо проконсультироваться с рентгенологом и дозиметристом. Низкоконтрастное разрешение и уровень шума оценивались с помощью референтного протокола для исследований тела путем сравнения алгоритмов IMR и FBP; измерения проводились с использованием срезов толщиной 0,8 мм; для тестирования использовался фантом MITA для контроля качества КТ-изображений (CCT183, The Phantom Laboratory), а результаты оценивались наблюдателями.

     

    [2] При испытаниях, проведенных на основе многофазных КТ-исследований печени, программная платформа iPatient сократила время получения результатов на 24% и количество действий оператора во время исследования на 66%. Влияние средств организации процессов на сокращение общего времени исследования и количества действий оператора — четырехфазные компьютерные томографические исследования печени. Николас Ардли, Southern Health; Кевин Бучан, Philips Healthcare; Экта Дхараия, Philips Healthcare.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю