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Тренинги и материалы по лучевой диагностике

Обучающие мероприятия и материалы по лучевой диагностике 

Компьютерная томография
Магнитно-резонансная томография

 

В данном разделе представлены онлайн-курсы и обучающие мероприятия по лучевой диагностике с участием ведущих отечественных и зарубежных специалистов, а также экспертов Philips.

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US Vascular

Новый онлайн-курс «МРТ сердца: от клинических рекомендаций до практики исследования»

Представляем новый онлайн-курс, посвященный современным подходам к МР-диагностике заболеваний сердца. Вебинары с экспертами в области сердечно-сосудистой визуализации помогут актуализировать знания о показаниях к исследованию, основных клинических задачах, протоколах сканирования и интерпретации полученных данных.

Регистрация
CT Cource
крупный план компьютерной томографии
КТ курс

Онлайн-курс «Спектральный взгляд на рутинные исследования»

В рамках курса вас ждет разбор клинических случаев из практики работы на спектральном КТ Philips российских центров, а также последние кейсы из зарубежных стран. Эксперты рассмотрят вопросы широкого применения спектрального режима сканирования в ежедневной практике.

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US Vascular

Курс «Компьютерная томография в кардиологии»

Лекционный материал и интерактивный разбор клинических случаев на платформе Philips IntelliSpace Portal. Курс будет интересен начинающим рентгенологам и тем, кто хочет углубить знания в области сердечно-сосудистой визуализации.

Регистрация
CT Cource
US Vascular

Курс «Современные технологии в МР-нейровизуализации и их применение в клинической практике» 

В рамках данной серии ведущие эксперты представят обзор современных методик МРТ, применяемых в диагностике острой и хронической патологии головного и спинного мозга различного генеза. 

Регистрация
CT Cource
CT Cource MPT
US Vascular

Курс «Возможности МРТ суставов (коленный и голеностопный)»

В курсе рассмотрены как общие подходы к описанию структур коленного и голеностопного суставов и окружающих их мягких тканей, так и различные нозологические формы заболеваний, знание которых необходимо врачу-рентгенологу.

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Решения Philips

  • Магнитно-резонансная томография

    Магнитно-резонансная томография

    Магнитно-резонансные томографы и МР оборудование Philips с технологиями BlueSeal, SmartSpeed и Compressed SENSE. Цифровые системы визуализации для медицинской диагностики. Каталог аппаратов МРТ, включая новые модели Ingenia Ambition, Elition и MR7700. Модернизация установленных систем и техническая поддержка в России и СНГ.

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  • Компьютерная томография

    Компьютерная томография

    Узнайте, как системы и решения для компьютерной томографии Philips повышают достоверность диагностики посредством интеллектуальных технологий, помогая вам выполнять процедуры несмотря на их клиническую сложность и трудности рабочего процесса. Посмотрите все КТ-сканеры, технологии и приложения.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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