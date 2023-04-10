В данном разделе представлены онлайн-курсы и обучающие мероприятия по лучевой диагностике с участием ведущих отечественных и зарубежных специалистов, а также экспертов Philips.
В данном разделе представлены онлайн-курсы и обучающие мероприятия по лучевой диагностике с участием ведущих отечественных и зарубежных специалистов, а также экспертов Philips.
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Представляем новый онлайн-курс, посвященный современным подходам к МР-диагностике заболеваний сердца. Вебинары с экспертами в области сердечно-сосудистой визуализации помогут актуализировать знания о показаниях к исследованию, основных клинических задачах, протоколах сканирования и интерпретации полученных данных.
В рамках курса вас ждет разбор клинических случаев из практики работы на спектральном КТ Philips российских центров, а также последние кейсы из зарубежных стран. Эксперты рассмотрят вопросы широкого применения спектрального режима сканирования в ежедневной практике.
Лекционный материал и интерактивный разбор клинических случаев на платформе Philips IntelliSpace Portal. Курс будет интересен начинающим рентгенологам и тем, кто хочет углубить знания в области сердечно-сосудистой визуализации.
В курсе рассмотрены как общие подходы к описанию структур коленного и голеностопного суставов и окружающих их мягких тканей, так и различные нозологические формы заболеваний, знание которых необходимо врачу-рентгенологу.
Магнитно-резонансные томографы и МР оборудование Philips с технологиями BlueSeal, SmartSpeed и Compressed SENSE. Цифровые системы визуализации для медицинской диагностики. Каталог аппаратов МРТ, включая новые модели Ingenia Ambition, Elition и MR7700. Модернизация установленных систем и техническая поддержка в России и СНГ.Узнать больше
Узнайте, как системы и решения для компьютерной томографии Philips повышают достоверность диагностики посредством интеллектуальных технологий, помогая вам выполнять процедуры несмотря на их клиническую сложность и трудности рабочего процесса. Посмотрите все КТ-сканеры, технологии и приложения.Узнать больше
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