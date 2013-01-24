В больнице Sixth Affiliated People’s Hospital, связанной с Шанхайским университетом Shanghai Jiao Tong University (Китай), применяется технология времяпролетной МР-ангиографии (МР-ангиография с технологией TOF) для визуализации аневризм головного мозга. Команда специалистов уверена, что их метод трехмерной МР-ангиографии с технологией TOF обеспечивает надежные результаты при визуализации пациентов с малыми аневризмами.
«Визуализация малых аневризм головного мозга имеет большое значение, т. к. определение неразорвавшейся аневризмы может повлиять на процесс оказания медицинской помощи пациенту, — заявляет доктор Yuehua Li, доктор наук, профессор отделения радиологии. — После повторных исследований пациентам с аневризмами с высоким риском разрыва могут быть назначены терапевтические вмешательства для уменьшения риска разрыва».
«Наша команда высоко оценивает эффективность функций МРТ для выполнения неинвазивной визуализации аневризм размером менее 5 мм. МРТ и КТ могут применяться для визуализации аневризм, однако МР-ангиография может выполняться без введения контрастного вещества, а в случае отсутствия ионизирующего излучения на изображения не попадают костные структуры черепа».
Доктор Li применяет протокол, основанный на трехмерной МР-ангиографии в сочетании с времяпролетной (TOF) технологией. «Высокое разрешение и высокое значение отношения «сигнал-шум» являются наиболее важными факторами при визуализации малых аневризм. Достижение данных результатов возможно только при увеличении времени сканирования, — заявляет доктор Li. — Для уменьшения времени сканирования мы используем технологию SENSE».
«Трехмерные МР-ангиограммы с применением технологии TOF получены с помощью трехмерных T1-взвешенныхпоследовательностей FFE (TR — 35 мс, TE — 7 мс, угол отклонения — 20 градусов, поле обзора — 250 × 190 × 108 мм, матрица — 732 × 1024, четыре блока, 180 срезов толщиной 0,8 мм, продолжительность сканирования — 8:56 минут). В случае применения на МР-системе Achieva 3.0T с 8-канальной катушкой для головы трехмерная технология TOF проста в использовании, а функция подавления фоновых сигналов очень эффективна. Реконструкция проекций максимальной интенсивности (MIP) и изображений, полученных методом объемной визуализации, выполняется на основе данных. Для уменьшения наложения артерий используется метод выделения одной артерии. Данный метод может также применяться для исследований сонных артерий или других малых внутричерепных сосудов».
«Усовершенствованные процессы МР-визуализации, высокое значение отношения «сигнал-шум» и высокое разрешение при мощности 3,0 Тл, более обширный опыт наблюдателей и усовершенствованные технологии постобработки способствовали развитию функций МР-ангиографии в течение последних 10 лет. Нам удалось выяснить, что трехмерная МР-ангиография с технологией TOF позволяет получать изображения превосходного качества, полученные в ходе визуализации малых аневризм головного мозга; в результате мы можем поставить точный диагноз. Согласно данным исследования 2014 года, уровень точности схож с уровнем, доступным при DSA», [2] заявляет доктор Li.
«От местоположения аневризмы может зависеть уровень сложности ее распознавания. Воронки головного мозга могут напоминать аневризмы, что усложняет процесс интерпретации. На изображениях MIP малые аневризмы также можно неправильно интерпретировать, если аневризма перекрывает сосуд. Именно по этим причинам в рамках нашего метода мы выполняем просмотр изображений под различными углами».
«У тысячи пациентов с аневризмой, прошедших сканирование в нашей больнице, мы не увидели значительных различий в точности, чувствительности или особенности местоположения. [2] По нашему мнению, этого удалось добиться за счет технических достижений в развитии алгоритмов получения и постобработки изображений».
«Последовательности mDIXON TSE позволяют одновременно выполнять оценку морфологических изменений с помощью синфазных T2-взвешенных изображений и визуализацию отечных изменений благодаря T2-взвешенным изображениям воды, полученным в рамках той же процедуры сканирования. Анатомическими и морфологическими факторами могут быть частичный или полный разрыв сухожилия, отрыв кости или гематома».
«Похожие преимущества метод mDIXON обеспечивает при оценке мягких тканей. Например, при получении одной T2-взвешенной последовательности mDIXON TSE возможность использования нескольких типов контрастирования помогает нам оценить патологии пучков периферических нервов, которые могут быть обусловлены анатомическими изменениями или воспалением».
«При исследованиях периферических суставов с помощью метода mDIXON TSE мы получаем высококачественные изображения структур, расположенных в труднодоступных областях. Изображения с подавлением сигнала от жировой ткани полностью однородны даже при большой площади охвата и напряженности поля 3,0 Тл (например, для области лопаток или таза), а также на опорных поверхностях или вокруг металлических протезов*, где метод STIR или функция спектрального подавления сигнала от жировой ткани не обеспечивают необходимого уровня подавления. Если нужное диагностическое изображение удается получить с первого раза, нам не приходится повторять сканирование или добавлять последовательность».
«Последовательности mDIXON TSE позволяют одновременно выполнять оценку морфологических изменений с помощью синфазных T2-взвешенных изображений и визуализацию отечных изменений благодаря T2-взвешенным изображениям воды, полученным в рамках той же процедуры сканирования. Анатомическими и морфологическими факторами могут быть частичный или полный разрыв сухожилия, отрыв кости или гематома».
«Похожие преимущества метод mDIXON обеспечивает при оценке мягких тканей. Например, при получении одной T2-взвешенной последовательности mDIXON TSE возможность использования нескольких типов контрастирования помогает нам оценить патологии пучков периферических нервов, которые могут быть обусловлены анатомическими изменениями или воспалением».
«Мы уверены, что преимущества трехмерной МР-ангиографии с технологией TOF стали причиной выбора данного метода для применения в рамках исследования распространенности неразорвавшихся аневризм головного мозга среди взрослого населения Китая; данное исследование включало определение местоположения и размера неразорвавшихся аневризм головного мозга. Между прочим, по результатам исследования было выявлено, что распространенность составляет 7%, а диаметр большей части пораженных участков составляет менее 5 мм», [3] отмечает доктор Li.
Согласно доктору Li, высокий уровень эффективности МР-ангиографии может привести к тому, что данный метод заменит DSA. «Мы рекомендуем применять трехмерную МР-ангиографию с технологией TOF в качестве дополнительного метода для исследований пациентов с малыми аневризмами головного мозга, т. к. она является неинвазивным методом с высоким уровнем точности и чувствительности», — заключает он.
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Результаты исследований в данном медицинском учреждении не могут помочь спрогнозировать результаты исследований в других учреждениях. Результаты исследований в других медицинских учреждениях могут отличаться.
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