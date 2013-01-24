Насколько быстро можно выполнять сканирование без потери качества изображения?
Новая технология Compressed SENSE компании Philips является мощным методом, позволяющим ускорить получение различных МР-последовательностей для широкого спектра анатомических структур. Данный метод сочетает сжатое считывание и кодирование данных чувствительности, используемое в технологии SENSE, для получения одного, более мощного средства ускорения, называемого Compressed SENSE.
Больница Kantonsspital Winterthur (KSW) стала одним из первых 10 медицинских учреждений в мире, установивших технологию Compressed SENSE для МР-сканеров Ingenia 1.5T и Achieva 3.0T. Нейрорентгенолог, доктор Сабина Сарторетти, и рентгенолог, доктор Рене Патцваль, используют данную технологию с сентября 2017 года, и они очень довольны результатами.
«Технология Compressed SENSE применима для исследования практически любой области тела и совместима с различными методами сканирования и типами контрастирования, что может способствовать сокращению времени сканирования пациента. К примеру, увеличение скорости для трех последовательностей (SWIp, 3D FLAIR, 3D T1 TFE с гадолинием) на 30–40% позволяет нам сократить время сканирования по обычному протоколу для исследования головного мозга, включающему 6 последовательностей (DWI, поперечной T2, поперечной T1 IR, SWIp, 3D FLAIR, 3D T1 TFE с гадолинием), на 22%. Таким образом, данное ускоренное сканирование будет иметь преимущества для наших пациентов, и, кроме того, оно позволит проводить больше процедур».
Для достижения этой цели необходимо внедрить технологию Compressed SENSE в набор протоколов ExamCard, соответствующий предпочтениям сотрудников больницы KSW. «Наша цель — сократить время сканирования, но при этом сохранить прежнее качество изображения, поскольку в протоколах ExamCard в полной мере учтены все наши требования».
«В течение нескольких последних недель мы включаем в исходное исследование дополнительную последовательность с применением технологии Compressed SENSE, а затем сравниваем полученные изображения. В рамках данного подхода мы изначально использовали коэффициент Compressed SENSE (CS) в соответствии с рекомендациями компании Philips, а затем стали применять как более высокие, так и более низкие коэффициенты CS. Использование данного подхода для каждого последующего пациента и для различных последовательностей, а также внимательное изучение полученных изображений помогает определить коэффициент Compressed SENSE, который в наибольшей степени соответствует нашим потребностям».